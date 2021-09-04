徐巧芯談機組員防疫挨轟 鄭照新嗆：1450不出征大阿哥?
長榮三機師突破性染疫，引發外站防疫疑慮。台北市議員徐巧芯在政論節目說，長程航班後，機師、空服員落地後就想去購物、旅遊、放鬆，寬鬆防疫措施沒辦法對抗人性，反而變成每次破口，此話一出引發機組員不滿，質疑徐在抹黑造謠，徐的臉書被大批機組員出征，要求道歉。
桃園市空服員職業工會也發聲明指出，外站住宿期間均被嚴格管制行動，請各界停止流傳不實謠言。
目前擔任江啟臣競選團隊發言人的鄭照新，在臉書替徐巧芯緩頰，並指徐巧芯提的是在台灣自主管理0＋7，缺乏強制力的問題，根本沒有指控在外站有空姐去購物。他說，就算被綠營錯誤帶風向出征，也不能掩蓋為什麼不能好好隔離14天的事實。
鄭照新指出，既然是戰鬥藍戰友被抹，不能沉默要出來捍衛。他還嗆執政黨別亂帶風向，結果是鄭文燦市長在罵外站，1450有guts去出征大阿哥啊。
徐巧芯則留言解釋並謝謝鄭照新幫忙澄清，她說，機組員可能有點誤會她的說法，當然也願意講得更精準，避免誤解。
她說，相信多數的機組員願意配合防疫政策，只是現行的0+7政策，是考驗人性，而且政策寬鬆本來就並非隔離是可以出門的，只有少數人一個不小心，例如說這次機師去高雄旅遊，就可能形成破口，我們應該在政策上加強管理。
徐巧芯說，至於鄭文燦市長的外站問題，並不在當天的討論範疇，包括標題都有寫是在談「自主管理政策」。
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