影／蘇貞昌參訪十鼓文創園區 不忘拍美照打卡
行政院長蘇貞昌下午5時參訪台南市十鼓仁糖文創園區，沿環園區步道參訪這座百年製糖園區，不但攻上全區最高點高約30公尺、11層樓高的天堂路，在制高點上鳥瞰園區及周邊景致，當他看到電影場景中霍格華茲魔法學院的飛天書、書本牆，更是興奮的邀請同行者一起拍美照打卡。
蘇貞昌下午參訪奇美博物館後，也順路參觀十鼓仁糖文創園區，對園區內現存製糖設備，從清淨池、蒸發罐、蔗汁加熱器、攪拌器、結晶罐等製糖流程，很感興趣，逐一詢問。甚至連兒童遊戲區的貝殼沙從何而來？大榕樹氣根等都很感趣，他還不忘為同行者上了堂植物學。
同時，園方也安排最著名的十鼓擊樂團鼓樂演出，搭配時而柔美時而激昂的擊鼓聲，搭配炫爛燈光效果，帶著觀者進入歷史、工業，人文與藝術交織的之旅，令蘇貞昌也叫好，給予最熱烈的掌聲。
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