影／蘇貞昌參訪十鼓文創園區 不忘拍美照打卡

行政院長蘇貞昌下午5時參訪台南市十鼓仁糖文創園區，沿環園區步道參訪這座百年製糖園區，不但攻上全區最高點高約30公尺、11層樓高的天堂路，在制高點上鳥瞰園區及周邊景致，當他看到電影場景中霍格華茲魔法學院的飛天書、書本牆，更是興奮的邀請同行者一起拍美照打卡。

蘇貞昌下午參訪奇美博物館後，也順路參觀十鼓仁糖文創園區，對園區內現存製糖設備，從清淨池、蒸發罐、蔗汁加熱器、攪拌器、結晶罐等製糖流程，很感興趣，逐一詢問。甚至連兒童遊戲區的貝殼沙從何而來？大榕樹氣根等都很感趣，他還不忘為同行者上了堂植物學。