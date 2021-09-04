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波蘭捐我40萬劑AZ疫苗 總統府：誠摯感謝

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。圖／取自總統府直播
總統府發言人張惇涵。圖／取自總統府直播

波蘭政府今天宣布，捐贈台灣40萬劑AZ疫苗。總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，這充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。

張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國。在去年歐洲疫情嚴峻之際，台灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭；而在今年5月台灣面臨新一波疫情挑戰之時，波蘭則捐贈防護衣予台北市政府。這再次彰顯民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。

張惇涵表示，我國政府相關部門也將持續與波蘭政府密切聯繫，進行後續工作事宜，待疫苗運抵台灣後，可以很快投入後續接種作業。而台灣與波蘭也會在既有的友好基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同為全球健康與普世價值，貢獻良善力量。

波蘭 AZ疫苗 張惇涵 蔡英文

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