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藍主席政見會／軍人子弟不怕戰鬥 朱立倫：應組必勝藍

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫今在黨主席選舉政見會表示，國民黨目標是要贏，是「必勝藍」才對，2022與2024都要必勝。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫今在黨主席選舉政見會表示，國民黨目標是要贏，是「必勝藍」才對，2022與2024都要必勝。記者周志豪／攝影

中廣董事長趙少康在藍營串連籌組「戰鬥藍」。國民黨前主席朱立倫今在黨主席選舉政見會表示，國民黨態度上每一位都是戰鬥藍，都要有戰鬥精神，要戰鬥到底，不要怕、不要質疑，目標是要贏，是「必勝藍」才對，2022與2024都要必勝。

朱立倫說，「我是軍人子弟，不怕戰鬥，堅定信念」，當選主席後與大家在每一個角落跟大家一起戰鬥，只有一個目標就是國民黨要強、要贏，為了台灣與中華民國，國民黨要站起來，大家團結在一起。

朱立倫主張，在野時要準備好做準執政黨，要成立藍軍大智庫，要把影子內閣做起來，讓民眾了解國民黨每個政策都準備好。

朱立倫表示，執政有執政做法，在野也有在野的做法，在野不是只有立院黨團，要積極尋求全世界支持，如果民進黨這麼傲慢，明天3000萬劑BNT不來的話，就立刻發起公投，讓全民決定到底民進黨該不該下台。

朱立倫說，國民黨作為在野黨的中心理念就是正藍思想，就是國父孫中山的大公無私、天下為公的精神，就是故總統蔣經國愛台灣、為台灣打拚、無私無我、捍衛民主自由的精神，什麼深藍、淺藍、什麼藍、花木蘭都一樣，大家都是正藍。

是否成為2024國民黨的「王」？朱立倫說，國民黨中央與全黨都要努力讓黨變強，他當選黨主席一定讓全黨變強，找出最強的候選人，「我們都成為造王者」，不是個人，而是整個黨變強。

朱立倫說，立委、縣長與市長等頭銜都是一時，過去兩年我回到校園與基層做公益，從來沒有忘記自己來自校園與民間，現在回到自我，「我就是朱立倫，請大家以後叫我朱立倫」。

朱立倫 國民黨 民進黨

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