蔡英文視察高雄 「要有足夠韌性面對極端氣候」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「鳳山水資源中心」也是國內第一座水資源再生教育園區，蔡英文總統在高雄市長陳其邁等人陪同下入內參觀。記者徐白櫻／攝影
「鳳山水資源中心」也是國內第一座水資源再生教育園區，蔡英文總統在高雄市長陳其邁等人陪同下入內參觀。記者徐白櫻／攝影

蔡英文總統今早到桃源視察明霸克露橋復建進度，另慰問落水失蹤區民代表謝宜真家人，下午視察鳳山水資源中心。蔡英文表示，面對極端氣候挑戰，對台灣是非常重要的議題，台灣剛結束百年大旱又來嚴重水災，旱災是非常重要的議題，缺水也列入執政優先項目，在前瞻基礎建設下，有計畫解決全台的水治理與水資源管理，開始看到有一些成效，希望台灣在極端氣候下能有足夠韌性。

高雄市「鳳山水資源中心」是全台首座由汙水處理廠升級為再生水廠，蔡英文總統今天下午參觀水資源教育館，肯定高雄市推動再生水建設，並表示，極端氣候挑戰是重要議題，政府會努力維持供電穩定，中央地方同時努力解決水的問題，讓台灣能在極端氣候下能有足夠韌性。

「鳳山水資源中心」是全台首座由汙水處理廠升級為再生水廠，收集鳥松、鳳山地區生活汙水，經處理後每天產出4.5萬噸再生水給臨海工業區使用，也是國內第一座水資源再生教育園區。水利局指出，除鳳山外，再加上楠梓、臨海、橋頭其他三處再生水廠，未來高雄一天可供應18.5萬噸產業用水，奠定產業發展基礎。

蔡英文說，目前高雄還有其他再生水廠規畫中，政府會全力支持，對投資人來說，水電是重要問題，政府會持續努力維持供電穩定，水的問題由中央地方同時努力；高雄市府開發多元水資源，確實是爭取投資的重要工程，高屏溪伏流水豐沛，期待水資源建設可以逐一到位，產業不斷來高雄投資。

市長陳其邁表示，在很多人還不知道再生水長怎樣的時候，高雄已經規畫再生水廠，感謝陳菊市長奠定良好基礎；透過再生水、伏流水與地下水井聯合運用，高雄值得企業來投資。

「鳳山水資源中心」也是國內第一座水資源再生教育園區，蔡英文總統會同高雄市長陳其邁等人入內參觀。記者徐白櫻／攝影
「鳳山水資源中心」也是國內第一座水資源再生教育園區，蔡英文總統會同高雄市長陳其邁等人入內參觀。記者徐白櫻／攝影

水資源 蔡英文 高雄市

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