暫別政治舞台劇軋一角 蔡總統文膽姚人多覺得自己很酷

聯合報 / 記者林河名／台北即時報導
總統府前副秘書長、海基會前秘書長姚人多。本報資料照片
總統府前副秘書長、海基會前秘書長姚人多。本報資料照片

蔡英文總統的頭號文膽姚人多，去年5月請辭海基會秘書長後返校教書。他暫別政治人生，最近卻在導演吳念真的新劇「人間條件七」軋上一角，飾演警察。

綠光劇團「人間條件七」3日在國家戲劇院首演，觀眾發現新戲的「彩蛋」之一，是總統府前副秘書長、海基會前秘書長姚人多，也列在演員名單中。

回到清華大學社會學研究所任教的姚人多在「人間條件七」節目單的文章中說，他這輩子做過很多不同的事，最近在臉書上很紅的「社會學系是一個很糟糕的選項」，「很不巧，我就在這種系所教書」，還寫過專欄，搞過政治。

「我不喜歡活在同溫層，不喜歡一直做同樣的事。」他說，要求自己每一年都要做一件原本覺得不可能會發生的事，「我想，今年的目標我已經達成了。」

姚人多過去也演過吳念真的舞台劇，但前兩次上台，一次沒有台詞，一次只有三句台詞，純屬客串，也未出現在節目單上。但這次不一樣，他那場戲有楊麗音、林美秀、李美國（李永豐）等知名演員，名字還被大大印在節目單（本事）上，有一整頁圖文介紹。

「第一次演戲就能跟他們同場，我實在不知道怎麼形容我人生的遭遇了。」姚人多感謝吳念真導演願意給他機會，讓他去體驗鏡頭前的人生；而且，這是「人間條件」系列第一次戶外拍攝，「有幸參與其中，覺得自己很酷。」

不過，姚人多參與的部分，並非舞台劇的即時表演。至於「演技」如何，有待觀眾評斷。

姚人多 吳念真 海基會

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