【重磅快評】烈士祭典漏唱國歌 是忘記還是害怕想起？

聯合報 / 主筆室
陸軍第八軍團昨舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。圖／聯合報系資料照片
陸軍第八軍團昨舉辦秋祭典禮，典禮到最後卻沒唱國歌，引起現場遺族家屬不滿。圖／聯合報系資料照片

昨天是九三軍人節，各地忠烈祠、軍人公墓都舉行陣亡將士秋祭典禮。不料在澄清湖忠靈塔舉行的高雄市場次，卻發生典禮全程沒唱國歌的事件，引發在場烈士遺族不滿，怒罵「身為國家軍人，不唱國歌還願為國犧牲嗎？」軍方當場向遺族道歉，主祭官第八軍團指揮官傅正誠中將下令儀式重來，參與祭典官兵及遺族高唱國歌，但部分其他單位參與官員已先行離場。

隨著現場家屬抗議影片被媒體披露，軍方當然又一次成為輿論抨擊對象。八軍團所屬的五四工兵群，先前因安排官兵高唱張惠妹「一想到你呀，就讓我快樂」歡迎蔡總統而引發爭議，這次又「拿錯程序」以至「忘記」唱國歌的事件，就有網友譏諷：指揮官連續兩次政治正確，想必未來宦途大有可為。

「國之大事，在祀與戎」，對先烈的尊崇，同樣是軍隊塑造士氣的重要一環。每年春秋兩季都要舉行的例行性活動，居然會漏掉唱國歌，挨罵實在無話可說。但是將其與上次歡迎總統混為一談，認為這次也是某種政治表態，就未免過度誅心，淪為意識型態掛帥而不講邏輯。

蔡政府擷取當年扁政府末期「正名」引發爭議的教訓，對於傳統的中華民國崇拜，基本上並不會刻意廢除，當然也談不上多麼認真看待。以這次高雄市的秋季而言，責任不只軍方，市府也是與祭單位，但當然不會是陳其邁市長來參加。

因此這種行禮如儀、只求走完流程的活動，即使軍方主事者有心揣度綠營思維，卻也不可能拍成馬屁。試想，若非家屬當場發飆，事情最後鬧上媒體，否則邁市府乃至蔡政府的高層們，哪一個會知道八軍團「刻意」遺漏了國歌？

然而正如前面所說，如此簡易的例行任務，結果居然搞出忘記唱國歌這種離譜的烏龍，的確也顯示，軍方完全沒把這起活動當一回事情看待。承辦參謀可能階級低，先前沒有經驗，也沒有認真研究前例，很可能是把一般來賓平日到忠靈殿上香的程序，當成春秋兩季祭祀國殤的典禮。資深幹部們過去當然曾有參與典禮的經驗，卻也沒有花一點腦筋，把部屬呈上來的計劃看一遍。於是錯誤的流程一層層輕易闖關，最後變成笑話。

反之，當初的唱歌迎總統事件，絕對不是如此等因奉此，而是挖空心思想點子，然後層層奉核、加入各級長官意見，然後還要預演彩排。以近年國安體系的習慣，總統出席軍方活動之前，還要先派高階官員前往「踩線」，把流程整個走一遍，務求在三軍統帥面前有最好發揮。如此「千錘百鍊」，自然是無缺點精準完成「操演」：至於演出之後外界反應如何，那就是另一回事。

這其實才暴露國軍近年最大的問題：就是過度把一切軍中的戰訓演習、長官視導，全部都當成「校閱」、「典禮」來舉辦。前者最後往往為求完美，想定根本脫離戰場實況，失去模擬敵情與我方反應的原意；後者則是挖空心思，拚命準備，甚至因此耽誤人力物力用於戰訓本務。

另一方面，國軍「愛演」的形象深入人心，結果就是社會大眾遇事對軍方多半抱持懷疑，往往認為又是演戲，總是不願意相信官方說法，甚至習慣性往最糟、最不堪的方向去想像。軍方經常感慨，社會大眾對國軍抱持惡意，一旦遇事就往死裡打。平心而論，這種狀況的確存在，對於國防更造成嚴重的負面效應；然而可憐之人往往也有可惡之處，社會大眾不相信軍方保國衛民的專業，軍方自己是否也要負相當的責任？

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