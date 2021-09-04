藍主席政見會／江打親情牌 朱與張拚深藍、卓帶郭董帽

國民黨主席選舉今辦電視政見會，現任主席江啟臣由妻子劉姿伶陪同打親情牌，並與前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中都紛穿藍色西裝、襯衫或打藍色領帶爭取深藍認同。彰化縣前縣長卓伯源則帶鴻海創辦人郭台銘的「郭董帽」搶疫苗票。

江啟臣表示，妻子就是他的定海神針，今天來幫忙他加油打氣。為了政見會，江說，到早上還在準備，能準備多少算多少。至於遭受攻擊，江回應，還好，習慣了。劉姿伶則說，江現在每天回去都很累。

穿藍西裝、打藍領帶的朱立倫則說，「我是正藍」，每天幾乎都穿藍色的，不管是西裝或休閒裝都是藍色為主，今天是帶著熱愛中華民國與國民黨的心情，「這就是我的吉祥物」。

朱立倫也重申，今天只是意見交換，與各候選人都是好朋友，自然就好，他每天在各地的黨員說明會也都是以這樣的方式。

手持「郭董帽」入場的卓伯源則說，他要感謝郭台銘在疫情嚴峻時，可以幫台灣人民進口BNT疫苗，拯救很多人的生命，讓台灣人民重新找回希望，看到藍天；卓也提到，他參選主席前有跟郭深談一個小時，郭鼓勵他應該出來為大家服務。