斷橋受府院高層重視 蔡英文總統挺進高雄桃源區
高雄桃源區明霸克露橋8月7日遭玉穗溪土石流沖毀，居民一度受困近2周，斷橋便道在上月底已搶通。災後第29天後，蔡英文總統今天挺進工區，公路總局長許鉦漳簡報指，短期研議採鋼便橋增加通洪斷面，待地質進入穩定期再規畫長期路廊。總統要求以安全為重，桃源區復興里長江維明說，在高雄桃源區住56年，首次有總統踏進桃源區，相當感動總統願意傾聽原民區居民需求。
高雄3個原民區中，設籍人口約4500人桃源區面積最廣，過去沒沒無聞的桃源區，因斷橋事件一夕成全國焦點，先是行政院長蘇貞昌上月22日到工區視察，相隔13天後，蔡總統也到了，是首位到桃源區的總統，讓居民、工程人員受寵若驚，有工程人員說，總統親自來打氣，備受鼓舞，也難免有一絲壓力。
高雄桃源區代表謝宜真8月11日晚間6時許在台20線94公里落水失蹤，搜救多日沒有結果，蔡英文總統今中午從工區離開後也到謝家，安慰謝家人。謝的丈夫吳進良說，家屬有心理準備，預期結果是凶多吉少，但希望「生要見人、死要見屍」。
與謝宜真熟稔的市議員賴文德說，謝宜真是家庭經濟支柱，還要幫忙養孫，頓失家庭支柱，謝家人愁雲慘霧。謝今年55歲，是拉阿魯哇族，謝的丈夫吳進良當過桃源區勤和里長，夫妻都熱心助人，頗受地方好評。
蔡英文總統今天也安排到桃源分駐所、桃源消防分隊慰問第一線同仁，由市長陳其邁、立委邱議瑩、伍麗華等人陪同。高雄市政府表示，總統主動表達想到桃源區視察，展現對原民區的關懷，府方、市府一同敲定今天行程，除前進原民區，蔡總統今天下午也將到鳳山水資源中心視察。
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