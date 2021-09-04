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蔡總統要求增強對抗極端氣候韌性 讓國人生命免受威脅
蔡英文總統今天在高雄市長陳其邁等人陪同下，前往高雄市桃源區明霸克露橋視察施工狀況並慰問警消及失蹤桃源區代表謝宜真家屬，蔡英文表示，從簡報得知，明霸克露橋災後復原很難，中長期還是要審慎評估規畫，中央會與地方一起合作，最優先考量居民安全。
公路總局長許鉦漳、立法委員邱議瑩、原民立委伍麗華等人今天陪同蔡英文至桃源區明霸克露橋視察目前施工狀況。許鉦漳簡報指出，山區氣候難料，經跨域合作，由中央氣象局協助以應用程式「QPESUMS」進行玉穗溪流域監控，及5至10公里雷達雨量預測，掌握山區下雨資訊。
另由農委會水保局計算暴雨後崩塌土石量，水保局評估總崩塌土石量1107萬方的土方，目前沖積扇淤積約202萬方，還有約713萬方堆積在上方，但因公路總局派員在上游實施監測，土石流發生機率及危險性已縮小很多。
蔡英文表示，這一次的災害發生時，大家都非常擔心，尤其是明霸克露橋沖毀時，全台民眾從電視中看到，感受極端氣候帶來的災變，對生命威脅非常的大，也來得非常得快，對災區民眾生活造成很大不便。
蔡英文說，災後以恢復交通為最大的復原工作重點，但因施工過程中還要注意隨時會來的泥流或土石流，對施工人員造成很大威脅，後面還有很多事情要做，中長期要審慎評估規畫，希望有更周全、穩固的計畫，不要每次災害都讓在地居民造成很大不便，甚至生命威脅。
蔡英文表示，後面的工作還要持續進行，復原的工作要從根本找出方案，在災害發生時讓韌性可以更強，災害來的時候就比較不會這麼擔心，將是工程上一大挑戰，中央會和地方一起合作，也會請行政院盡全力支持災後盡快復原，市府和公路單位則要最優先考量居民安全。
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