國民黨主席選舉政見發表 民進黨「三問」兩岸政策

國民黨主席選舉電視政見會今天下午登場，預期聚焦兩岸論述等議題。民進黨提出「三問」指出，國民黨主席候選人對國民黨未來重要兩岸政策的立場不清不楚，有必要向社會說明對兩岸立場的看法。

民進黨發言人劉康彥表示，民進黨關於兩岸議題的「三問」，第一問是，國民黨是否還要支持被定位為「一國兩制」的九二共識；第二問是，國民黨的兩岸政策，是否符合國際政經新情勢的變化；第三問是，面對中國持續文攻武嚇，以軍機、軍艦騷擾我國國土，國民黨如何回應中國片面改變兩岸現狀的問題。

劉康彥指出，國民黨主席候選人不應迴避重大疑問，更必須解釋清楚，為何國民黨兩岸立場可以從過去的反共、到現在的徹底親共，對於中共抱持樂觀且不切實際的期待、誤判國際對於中國威脅逐漸提高警惕的情勢，更是將台灣帶入危險之中。