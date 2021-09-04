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歐洲議會議員支持立陶宛和我發展 外交部：陸逾越底線

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
62名歐洲議會議員3日公開聯名支持立陶宛與我發展關係。 路透社
62名歐洲議會議員3日公開聯名支持立陶宛與我發展關係。 路透社

62名歐洲議會議員3日公開聯名致函立陶宛總統、總理及國會議長，並副知歐盟領導階層，強力支持立陶宛與我發展關係。外交部今天表示，對於歐洲議會1日在外交委員會以壓倒性票數，表決通過友台報告案暨相關修正案後，短短兩日內，再度以具體行動力挺立陶宛及台灣，外交部表示由衷歡迎及感謝。

外交部表示，歐洲議會對中國關係代表團團長Reinhard Bütikofer及立陶宛籍歐洲議會議員Petras Auštrevičius共同領銜62名重量級歐洲議會議員，3日公開致函立陶宛總統、總理及國會議長，並副知歐洲聯盟領導階層，針對中國近來的威脅、恐嚇與霸凌，展現與立陶宛團結一致的支持，並強調台灣在國際社會中扮演至關重要的角色，所有歐洲聯盟會員國均有權利與台灣深化經濟、文化與外交關係。

外交部表示，注意到該聯名函共獲得歐洲議會5大主流黨團、來自20個會員國重量級歐洲議會議員的響應，其中包括副議長、委員會主席及副主席、前總理、外長及防長等，顯示中國針對單一歐洲國家的霸凌行徑已逾越歐洲聯盟的價值底線，促使歐洲議員跨越政治光譜，齊心表達團結立場。

外交部表示，台灣在全球中作為一股穩定、良善的力量，將持續堅守民主、自由、人權與法治等核心價值，與立陶宛及歐洲聯盟等理念相近夥伴，深化互利互惠的實質交流，並致力鞏固全球民主陣營的團結力量。

立陶宛 外交部 霸凌 歐盟

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