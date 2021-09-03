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主持廉政委員會會議 蘇貞昌：未來應公開疫苗採購契約

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院蘇貞昌今主持「中央廉政委員會第24次委員會議」，會中針對緊急採購一事作討論，蘇貞昌以疫苗採購為例，未來在契約執行完成後，應視需要予以公開，落實行政透明。

蘇貞昌今主持「中央廉政委員會第24次委員會議」，他表示，從國際評比來看，「國際透明組織」於今年1月公布「2020年清廉印象指數（CPI）」，台灣在180個國家中排名第28名，與2019年相同，排名維持歷來最佳成績。今年3月，「美國智庫傳統基金會」公布「2021年經濟自由度指數」，台灣在全球184個經濟體中排名第6名，是該指標發布27年來的最佳成績，其中「廉能政府」指標大幅躍升。

蘇貞昌強調，台灣具有開放、透明、民主及法治的環境，已是全球不可或缺的反貪腐夥伴。行政院推動的「開放政府國家行動方案」於今年1月正式施行，五大承諾事項之一即為「落實清廉施政」，政府將持續加強資訊公開透明，擴大公共參與機制。

針對法務部「當前廉政情勢及分析」報告，蘇貞昌表示，台灣廉政雖在各方面評論及國外評比，均獲難能可貴的佳績，不過近期發生數件轟動社會、讓人痛心疾首的個案，顯示政府仍有再努力之處，例如，交通部航港局僅一人就能未依規定核發2000多張假遊艇駕照；勞動部操作勞動基金者收賄炒股；曾獲獎的調查局職司緝毒者調包毒品牟利；高雄市一名技工長年短報廢棄物重量，再向業者收取回扣。

他表示，此類情形須由首長監督、管理，針對久任一職務者，妥善建立監督制衡機制，落實內控與外稽。請法務部盤點相關事項後，告知各機關，對於尚未善盡部分予以改善。

對於行政院秘書長李孟諺指出「機關採購廉政平臺」運作績效良好，應可持續擴大辦理，並建議應加強犯罪預防績效的比重，蘇貞昌強調，人的世界，總是難免有不肖，「預防勝於治療」，因此制度上該如何防弊，並建立獎勵優秀者作為典範的制度，請相關部會依李孟諺建議犯罪預防的肯定獎勵機制積極進行。

另外，針對會中委員提及緊急採購的議題，蘇貞昌指出，請相關部會密切監督，勿使該制度遭濫用，並提出更好的整體機制。政府相關緊急採購皆依「政府採購法」規定辦理，對於資料及程序也應更嚴謹，例如目前疫苗採購是賣方市場，如涉及商業機密的保密協議，未來在契約執行完成後，也應視需要予以公開，落實行政透明。

蘇貞昌 行政院 疫苗

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