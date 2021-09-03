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力拚軍系黨員集中支持 張亞中公布許歷農親筆支持信

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／孫文學校提供
圖／孫文學校提供

國民黨主席選舉短兵相接，孫文學校校長張亞中晚間公布退役上將許歷農親筆信支持信，盼號召深藍、軍系黨員相挺。許在信中以「一百零三老叟」之姿懇託，盼曾同生死、共患難的軍系黨員老朋友集中支持張。

許歷農支持張亞中親筆信全文如後：

各位親愛的同生死、共患難的老朋友們：大家好！

回顧當年我們齊心協力，出生入死，共同為本黨犧牲奉獻，為國家奮鬥不懈的歲月，本黨曾帶領國家邁向富強康樂，躋身亞洲四小龍之首。惟近年來，本黨已逐漸走向變質、沒落之途，個人尤感憂心、痛心！相信大家必有同感。

當我看到孫文學校總校長張亞中先生的參選宣言，深覺其「救黨、救國、救兩岸」的理念清新，極富創意，指出本黨今後努力方向，帶動國家興盛，及兩岸関係和平發展的路線，在在顯示其無私無我，不忮不求的胸襟，令我由衷感佩！

亞中先生的理念鏗鏘有力，振聾發聵，是一位扭轉乾坤的好主席人選；因此，真誠的懇請各位老朋友全力支持亞中教授，使其有機會挺身而出，為本黨服務，為國家獻身，讓我們能在有生之年，再度看到本黨的興起，國家的榮光！謝謝大家！敬祝

平安健康！

幸福美滿！

一百零三老叟 許歷農拜託

中華民國110年9月

張亞中

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