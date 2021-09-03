桃園再爆疫情 鄭文燦周日不南下接受陳水扁專訪

前總統陳水扁在高雄廣播電台主持「有夢上水」節目，原本9月5日上午要專訪桃園市長鄭文燦，日前已經張貼預告。不料今天桃園爆發兩例疑似Delta病毒個案，鄭文燦須留守桃園，無法依照原本規畫南下受訪。

陳水扁預告說，9月5日將要專訪桃園市長鄭文燦。陳水扁說，鄭文燦是野百合學運領袖，2005年牽手護台灣活動中，只花10天號召100萬人參加，更進一步暗示說，鄭文燦可能是2024年超越對立、翻轉台灣的人。

今天下午，中央流行疫情指揮中心宣布桃園新增兩例機師染疫個案，波及一所學校緊急停課因應。陳水扁晚間說，5月15日疫情爆發，因180人確診導致立法院長游錫堃留守台北，無法在5月16上節目，9月3日機長確診學校停課，9月5日鄭文燦必須留守桃園，幸好節目都有做好危機處理，不至於開天窗，疫情也會影響「有夢上水」。