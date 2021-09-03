我贈馬來西亞2百台製氧機 馬國駐台代表：備感溫暖

馬來西亞新冠肺炎疫情持續蔓延，外交部今天捐贈2百台製氧機給馬來西亞政府，馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）出席代表接受，感謝我國政府的及時援助。

外交部表示，為了落實新南向政策「以人為本」的精神，並基於台灣與馬來西亞人民深厚的情誼，外交部在援贈印尼、越南及菲律賓之後，今天捐贈2百台製氧機給馬來西亞政府，由外交部次長田中光主持儀式。

田中光說，大家都知道「疫病無國界」，直到所有人都安全之前，沒有人是安全的，當馬來西亞面臨疫情的威脅時，我國政府立刻決定提供援助，讓台馬攜手合作抗疫。我國政府也期盼，台灣與馬來西亞可以在原有的基礎上，進一步提升各項合作關係，以增進兩國人民的福祉。

何瑞萍表示，感謝我國政府的及時援助，並表示台灣在國際疫情嚴峻之際慷慨伸出援手，讓馬來西亞人民備感溫暖，有助於雙方未來的合作及交流。

外交部表示，目前我國在馬來西亞的台商僑民超過3萬5千人，馬來西亞來台留學生約有1萬3千人，台灣與馬來西亞在經貿、投資、教育、文化、觀光等各項領域都是重要的發展合作夥伴。台灣在幾個月前遭受疫情威脅，馬來西亞此時的經歷，我國尤其能夠感同身受。台灣期盼透過醫療物資的支援，協助馬來西亞共同對抗病毒，儘速平息疫情。