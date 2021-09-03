快訊

五倍券來了！有望10月上旬啟用、使用期超過半年

宮鬥？英女王駕崩因應計畫、王儲繼位計畫同時曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我贈馬來西亞2百台製氧機 馬國駐台代表：備感溫暖

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
我國捐贈馬來西亞2百台製氧機，由馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）(右)出席代表接受。圖／外交部提供
我國捐贈馬來西亞2百台製氧機，由馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）(右)出席代表接受。圖／外交部提供

馬來西亞新冠肺炎疫情持續蔓延，外交部今天捐贈2百台製氧機給馬來西亞政府，馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon Ho Swee Peng）出席代表接受，感謝我國政府的及時援助。

外交部表示，為了落實新南向政策「以人為本」的精神，並基於台灣與馬來西亞人民深厚的情誼，外交部在援贈印尼、越南及菲律賓之後，今天捐贈2百台製氧機給馬來西亞政府，由外交部次長田中光主持儀式。

田中光說，大家都知道「疫病無國界」，直到所有人都安全之前，沒有人是安全的，當馬來西亞面臨疫情的威脅時，我國政府立刻決定提供援助，讓台馬攜手合作抗疫。我國政府也期盼，台灣與馬來西亞可以在原有的基礎上，進一步提升各項合作關係，以增進兩國人民的福祉。

何瑞萍表示，感謝我國政府的及時援助，並表示台灣在國際疫情嚴峻之際慷慨伸出援手，讓馬來西亞人民備感溫暖，有助於雙方未來的合作及交流。

外交部表示，目前我國在馬來西亞的台商僑民超過3萬5千人，馬來西亞來台留學生約有1萬3千人，台灣與馬來西亞在經貿、投資、教育、文化、觀光等各項領域都是重要的發展合作夥伴。台灣在幾個月前遭受疫情威脅，馬來西亞此時的經歷，我國尤其能夠感同身受。台灣期盼透過醫療物資的支援，協助馬來西亞共同對抗病毒，儘速平息疫情。

馬來西亞 疫情 外交部

延伸閱讀

田徑／馬來西亞鉛球選手因報到遲到 遭判失格金牌飛了

羽球／不敵馬來西亞第二種子 方振宇3日續拚四強資格

歐洲議會外委會高票通過友台報告 外交部表示感謝

美國駐UN前大使：台灣不是阿富汗 環球時報是錯的

相關新聞

外交部曝巴拉圭正在審核高端疫苗 何時供貨需看這點

高端疫苗正在友邦巴拉圭執行新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，外交部次長俞大㵢今天表示，巴拉圭目前正在審核我國疫苗，但何時提供需...

我贈馬來西亞2百台製氧機 馬國駐台代表：備感溫暖

馬來西亞新冠肺炎疫情持續蔓延，外交部今天捐贈2百台製氧機給馬來西亞政府，馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍（Sharon ...

德芳教養院事件凸顯法規缺漏 藍委：將提案修法

國民黨立委萬美玲今天表示，苗栗德芳教養院的事件凸顯現行身心障礙者權益保護法的缺漏，她將彙整各界意見，正式提案修法，若福利...

民進黨批國民黨能源政策 只有擋綠能、擁抱核四

國民黨立院黨團今天批評，蔡政府離岸風電國產化面臨全面跳票。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨長期以來漠視國際減碳趨勢、綠色供...

蔡總統感謝日本四度贈疫苗 提醒防堵Delta病毒

總統蔡英文今天透過臉書感謝日本政府宣布第四度贈台疫苗，將會和日方密切聯繫，並共同協助有意接種AZ疫苗的在台日本人，讓所有...

卓伯源批選民常看不到人 江啟臣：時代不同卓縣長多慮了

國民黨主席選舉白熱化，候選人卓伯源今日上午質疑，爭取連任的現任主席江啟臣2024還要拚立委連任，屆時恐分身乏術。江啟臣回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。