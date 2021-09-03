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影／桃園北科附工完成全校採檢 今晚加班完成採檢結果

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影

染疫機師傳染給就讀桃園北科附工的兒子，由於中央疫情指揮中心懷疑可能是Delta變種病毒，桃市府緊急匡列2845名接觸者採檢，下午衛福部醫福會執行長王必勝、桃園市衛生局長王文彥也抵達北科附工了解採檢情形，稍後王文彥表示希望能於今晚加班完成採檢結果。

桃園市長鄭文燦今天表示，案16119、案16120是同班執勤的長榮航空機師，都接種過2劑AZ疫苗，屬於突破性感染，懷疑可能是Delta變異株，目前在等基因定序時先以高標準防堵；另外案16122則是案16120的兒子，是同住家人，安排採檢後確診，所以北科附工全校停課至16日，全員PCR採檢，下週還要再一次快篩，如果再有確診就要二採。

傍晚學生採檢後陸續放學，王文彥與王必勝放學時也一起離開學校，王文彥表示，今天緊急連絡2家醫院幫忙派員到校採檢，希望今晚加班完成採檢結果。

桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，許多家長下午就焦急在校外等候學生放學。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，許多家長下午就焦急在校外等候學生放學。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，衛福部醫福會執行長王必勝（右）與桃園市衛生局長王文彥（左二）下午到學校了解採檢情形後一起離去。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，衛福部醫福會執行長王必勝（右）與桃園市衛生局長王文彥（左二）下午到學校了解採檢情形後一起離去。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影
桃園北科附工一名學生確診新冠肺炎，由於懷疑可能是Delta變異株，今天進行全校採檢，下午放學時學生陸續步出校門。記者潘俊宏／攝影

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