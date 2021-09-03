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德芳教養院事件凸顯法規缺漏 藍委：將提案修法

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委萬美玲(中)昨天舉行公聽會關心身障者權益。圖／萬美玲辦公室提供
國民黨立委萬美玲(中)昨天舉行公聽會關心身障者權益。圖／萬美玲辦公室提供

國民黨立委萬美玲今天表示，苗栗德芳教養院的事件凸顯現行身心障礙者權益保護法的缺漏，她將彙整各界意見，正式提案修法，若福利機構導致服務對象死亡或重傷的罰鍰，必要時停辦一個月以上一年以下，以及命令機構停辦、解散的相關規定。

萬美玲昨天和國民黨立委蔣萬安、林奕華舉行「捍衛身心障礙者照護權益修法」公聽會，討論身障福利機構、身心障礙者照護相關議題及身心障礙者權益保障法修法進行討論並提出修法建議。

萬美玲表示，全國身心障礙者人數從2011年的110萬人到今年第一季約119萬人，十年來持續增加，而今年全國身心障礙福利機構有266家，其中171家住宿型機構的使用率82.64%；75家日間照顧機構使用率79.4%，且當身心障礙者人數持續增加，去年社會福利機構使用人數卻只有1萬8230人，似乎不符合現實需要，到底是社福機構資訊不夠清楚？提供的服務不符合需求?還是家長不敢、不放心將身障孩子送到社會福利機構？

萬美玲表示，當家長將身障孩子送去住宿型機構時，因為無法每天見面也礙於身障孩子不善於表達，只能依賴政府的預防措施和稽查，但根據社家署統計，身心障礙者權益保障法第90條自2007年7月11日頒布以來，14年來只有11件是社會福利機構因違反而被裁罰，這樣的統計數字是否真的能夠反映出身心障礙者所面臨的現況？

蔣萬安表示，國內近年身障者受虐事件頻傳，近年案件統計數整體趨勢不降反升，身障權益受到侵害的情況越來越嚴重，顯見法規內容需要修正。林奕華說，身障者在福利機構受虐，除了司法單位調查外，法制面也需要彌補疏漏。

衛福部次長李麗芬說，社家署在德芳教養院事件後立刻成立專案小組和縣府合作處理，行政作為目前已告一段落，行政院長蘇貞昌也指示，情節重大不應只是停辦，可以朝立即撤照的方向修正法規，並研議在通報部分增加罰則。

身障者 林奕華 國民黨

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