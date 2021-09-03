民進黨批國民黨能源政策 只有擋綠能、擁抱核四

國民黨立院黨團今天批評，蔡政府離岸風電國產化面臨全面跳票。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨長期以來漠視國際減碳趨勢、綠色供應鏈及再生能源發展的潮流，不斷對台灣再生能源的發展進行抹黑、不當指控，不但執政時期對於綠能發展毫無作為，現在只會「擋綠能、卡燃氣、阻三接、再高喊缺電」，實屬刻意唱衰抹黑。

顏若芳表示，2018年民進黨政府公佈離岸風電政策後，國產化目標很明確，就是要透過風電開發商、系統商與國內業者共同合作，一起帶動國內產業升級轉型。因此政府的能源轉型不但是穩定供電、減少空汙、增進台灣出口產業面對綠色供應鏈的競爭力，更是帶動台灣在地產業的轉型與具有打進國外離岸風電產業的能力。

顏若芳指出，民進黨政府早已多次以實際數字證明，執政後的綠能發展建置遠勝於國民黨執政。例如，過去國民黨執政時期，從2009年到2016年的再生能源裝置容量僅增加1.7GW。但民進黨政府自2016年執政後，再生能源裝置容量從4.7GW增加到9.5GW，年複合成長率高達19.01%；換句話說，這五年來的成長速度是過去國民黨執政時的三倍。

顏若芳表示，目前全球國際離岸風電發展受到疫情衝擊，許多人員、廠商、機具流通都收到影響，世界各國皆然。國民黨表面上關心離岸風電發展進度，實質上，卻是為了阻礙離岸風電國產化與台灣產業未來發展機會，唱衰台灣離岸風電發展，更證明國民黨阻礙綠能。

顏若芳指出，國民黨不僅過去對於能源轉型「零作為」，只以擁抱危險的核四，作為主要能源政策，現在更持續「擋綠能、卡燃氣、阻三接、再高喊缺電」只會讓人民看破手腳。