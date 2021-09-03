卓伯源批選民常看不到人 江啟臣：時代不同卓縣長多慮了

國民黨主席選舉白熱化，候選人卓伯源今日上午質疑，爭取連任的現任主席江啟臣2024還要拚立委連任，屆時恐分身乏術。江啟臣回說，「時代不同，政治人物沒有在馬路上見面，也會在網路上見，卓縣長多慮了。」

國民黨主席改選9月25日投票，國民黨主席候選人除現任主席江啟臣外，還有前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源及孫文學校總校長張亞中4位候選人。

卓伯源質疑江啟臣當黨主席又選立委，地方反映常看不到江的人？江啟臣表示，時代不同，現在的政治人物是要用心服務，幫人民解決問題，「沒有在馬路上見面，也會在網路上見，這是每個政治人物的能力問題，卓縣長多慮了。」

張亞中有韓粉和深藍相挺，統票大動員喊出「主席選張亞中、總統選韓國瑜」，江是否會擔心影響選情？江啟臣說，「不會，這是競選的過程，大家各有自己競選的策略，我們還是一步一腳印，照我們的步驟來走，競選就是清楚明白的告訴黨員我們的訴求是什麼？目標是什麼？過程很正常也很平常，就是以平常心看待。」