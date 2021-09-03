江啟臣赴大甲鎮瀾宮參拜 顏清標父子陪同

國民黨主席選舉明天政見發表會，爭取連任國民黨主席江啟臣今日下午到台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、前立委顏寬恒也現身陪同，固樁意味濃厚。

國民黨主席改選9月25日投票，4位候選人江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫9月4日將參加電視政見發表會。 媒體對此詢問江啟臣今日來參拜是否跟明天政見發表會有關？江啟臣表示，原本就跟顏董、鄭副董及寬恒有約，一定要來跟媽祖祈求，保佑疫情趕快離開、疫苗足夠、人民可以心安健康、國民黨的黨運昌隆、黨內的選舉順利圓滿，選舉完成後，全力扮演好在野黨的角色，監督執政黨，讓台灣與中華民國愈來愈好。

至於媒體人趙少康公開對4位候選人提出三大問題。江啟臣說，其實很多過去都講過了，不管兩岸問題，國民黨的未來，民進黨洗腦、帶風向的1450大內宣已經露餡等問題，明天有機會就再把他們講清楚一點。

媒體也詢問顏清標怎麼看這次的選舉？顏清標說，「選舉是一時，朋友才是永遠，大家都是為了國民黨在打拚。」他雖然是無黨職，今天是插一腳，一起來關心國民黨的選舉，同時媽祖也來加持，讓江明天的辯論反應好一些。

至於4名候選人支持誰？顏清標四兩撥千斤回應，「4個參選人都是博士，你問我這沒有讀書的，我會選舉，但是會陸戰不會空戰。」江啟臣說：「你這比博士還厲害！」顏清標回說，「沒有啦！沒有啦！」

江啟臣今日到大甲鎮瀾宮喊出「戰鬥到底」，媒體對此詢問是否響應趙少康的「戰鬥藍」，兩人同一陣線？江啟臣說，國民黨都一樣，都是戰鬥精神，現在是在野黨，就是戰鬥到底。他過去17個月擔任國民黨主席的時間也是不斷在戰鬥，已經戰鬥17個月，未來也會繼續戰鬥到底，不管中央、地方，戰鬥是一種精神，只要是國民黨，願意一起為民服務，就會一起戰鬥到底。