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外交部曝巴拉圭正在審核高端疫苗 何時供貨需看這點

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
高端疫苗正在友邦巴拉圭執行新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗。記者曾原信／攝影
高端疫苗正在友邦巴拉圭執行新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗。記者曾原信／攝影

高端疫苗正在友邦巴拉圭執行新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，外交部次長俞大㵢今天表示，巴拉圭目前正在審核我國疫苗，但何時提供需要看國內供需，友邦的確對疫苗有迫切需求，我國是否提供疫苗除了要看各國的審核程序，也要考慮國內疫苗供給到一定程度後才會輸出。

中秋節將至，外交部、外貿協會今天舉辦「中秋節友邦食材生鮮箱」記者會，向民眾介紹從友邦輸台的食材，包括巴拉圭的牛肉、瓜地馬拉和宏都拉斯的白蝦、尼加拉瓜的龍蝦及史瓦帝尼的辣椒醬，瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯、史瓦帝尼、巴拉圭、宏都拉斯等六國友邦駐台大使及官員擔任知名賣場一日店長，聖克里斯多福及尼維斯駐台大使館與知名賣場簽署合作意向書。

俞大㵢在活動後接受媒體訪問，被問到友邦對我國疫苗的興趣時表示，現在很多國家都缺疫苗，如何得到更多疫苗是大家關心的，因為友邦取得疫苗量不足又知道我國生產疫苗，他們不斷表示量產時他們非常有興趣，對於台灣的產品深具信心，但疫苗能否提供，每個國家有自己的審核程序，我方的態度是在國內疫苗需求滿足到某程度後才用外交資源輸出，若友邦要買也歡迎，無論哪個品牌，只要能買到、能幫助人民，友邦都會考慮。

對於中國大陸進行疫苗外交，試圖用疫苗讓我國友邦外交轉向，俞大㵢說，今年在巴拉圭看到這個問題，中國用疫苗誘拐邦交國的行為不可取，是用人民健康安全換取邦交，巴拉圭總統後來有明確拒絕，這在其他國家也有發生，當我國疫苗能輸出時會樂意提供，友邦要買我方也樂意。

俞大㵢也在今天的活動上推廣友邦食材，他說友邦的優質食材能提供國人中秋過節時不同的選擇，也希望透過這活動讓國人更了解邦交國，去年雖然有疫情，但友邦的海鮮在台灣逆勢成長，去年進口約2億美元，巴拉圭的牛肉現在是台灣牛肉進口第二大來源，宏都拉斯的白蝦也是重要來源，外交部未來會持續推廣友邦產品。

聖克里斯多福大使哈菁絲（Jasmine E. Huggins Esq.）說，一個國家的文化會透過料理呈現，食物也訴說國家的故事，謝謝各方把他們的食材完美呈現，中秋節要到了，是個家人團聚的日子，他們的海鮮和牛肉會是大家最好的選擇，希望能陪伴大家度過愉快的中秋節。

高端疫苗 中秋節 巴拉圭 外交部

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