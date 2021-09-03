快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

看不到鄰國錯？ 柯文哲嗆謝志偉「不會生牽拖隔壁阿婆」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

BNT疫苗抵台，駐德代表謝志偉以接力賽比喻政府與民間合力接棒，引來台北市長柯文哲熱諷民進黨政府棒子跑到掉滿地，謝志偉也怒批柯市長永遠看不到「鄰國」的錯。對此，柯文哲下午在防疫記者會中再批謝志偉，台灣為何買不到疫苗？「不會生不要牽拖隔壁阿婆」。

柯文哲說，台灣國際處境困難，也在被中國打壓國際空間，這大家都知道，但這和今天台灣買不到疫苗有什麼關係，美國有的是莫德納和嬌生，美國是中國可以管的嗎？英國有AZ，是中國可以管的嗎？德國和美國有合製BNT，美國、德國是中國可以管嗎？甚至有俄國的史普尼克疫苗，這是中國可以管嗎？所以，「不會生不要牽拖隔壁阿婆」。

媒體也問柯，民間捐疫苗，但中央似乎喧賓奪主，對此，柯文哲說，老百姓殷殷期盼的是玻璃瓶裡的疫苗，不是玻璃瓶的外標籤，所以「不要吵，東西趕快拿來比較重要。」

疫苗 柯文哲 謝志偉 民進黨

延伸閱讀

【重磅快評】BNT障礙賽 完美演繹蔡政府的疫苗政治

怕與王齊麟同框又被出征？ 柯文哲「有那麼嚴重嗎？」

韓國瑜帶黃文財見柯文哲？ 民眾黨回應了

影／謝志偉酸BNT被郭台銘收割 費鴻泰：沒做事嘴閉緊點

相關新聞

看不到鄰國錯？ 柯文哲嗆謝志偉「不會生牽拖隔壁阿婆」

BNT疫苗抵台，駐德代表謝志偉以接力賽比喻政府與民間合力接棒，引來台北市長柯文哲熱諷民進黨政府棒子跑到掉滿地，謝志偉也怒...

執政者搶收割功勞... 復必泰3個字是佛地魔還是心魔？

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨天與台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟代表，共同迎接BNT疫苗抵達台灣。這批疫苗冷凍櫃外觀掛著簡體中文字的「复必泰」字樣的布條，差點讓疫苗來台橫生變數，所幸這塊布條沒有造成障礙，但這三個字難道像哈利波特裡的「佛地魔」一樣，完全不能說出口？這是真的惡魔，還是執政者的心魔？

影／重批蔡英文「鄰國論」費鴻泰：勿忘1996年台海危機

蔡英文總統日前在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時，提到「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原...

仿吳敦義整合在野 卓伯源：2022藍白合拚竹市重返執政

迎戰2022縣市長選舉，民眾黨來勢洶洶，要與藍營搶攻選民支持，讓國民黨主席候選人對是否與民眾黨合作都保持戒心。但彰化縣前...

稱當選統神可能會入黨　卓伯源：若當選黨員不用繳黨費

為擴充黨務財源，國民黨今年起黨員黨費由原本每年200元，調漲為300元。國民黨主席候選人卓伯源上午表示，政黨應以理念結合...

傳呼吸不順送醫 陳以信臉書報平安：「我很好」

國民黨立委陳以信上午驚傳送衛福部部立台北醫院急診，中午陳以信於臉書報平安表示，「我很好，無大礙，謝謝關心」，驚動外界不好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。