看不到鄰國錯？ 柯文哲嗆謝志偉「不會生牽拖隔壁阿婆」

BNT疫苗抵台，駐德代表謝志偉以接力賽比喻政府與民間合力接棒，引來台北市長柯文哲熱諷民進黨政府棒子跑到掉滿地，謝志偉也怒批柯市長永遠看不到「鄰國」的錯。對此，柯文哲下午在防疫記者會中再批謝志偉，台灣為何買不到疫苗？「不會生不要牽拖隔壁阿婆」。

柯文哲說，台灣國際處境困難，也在被中國打壓國際空間，這大家都知道，但這和今天台灣買不到疫苗有什麼關係，美國有的是莫德納和嬌生，美國是中國可以管的嗎？英國有AZ，是中國可以管的嗎？德國和美國有合製BNT，美國、德國是中國可以管嗎？甚至有俄國的史普尼克疫苗，這是中國可以管嗎？所以，「不會生不要牽拖隔壁阿婆」。

媒體也問柯，民間捐疫苗，但中央似乎喧賓奪主，對此，柯文哲說，老百姓殷殷期盼的是玻璃瓶裡的疫苗，不是玻璃瓶的外標籤，所以「不要吵，東西趕快拿來比較重要。」