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影／重批蔡英文「鄰國論」費鴻泰：勿忘1996年台海危機

聯合報 / 記者 陳筠青 余立帆 ／台北即時報導
蔡英文總統的「鄰國論」發酵，遭國民黨質疑是「兩國論」翻版，挑動兩岸已惡化的關係。國民黨立院黨團總召費鴻泰也提醒蔡總統，勿忘李登輝時代的「兩國論」引發1996年台海飛彈危機，他也喊話蔡總統，應該把兩岸關係說清楚 、講明白，而且「最好講白話文」。圖／ 翻攝畫面
蔡英文總統的「鄰國論」發酵，遭國民黨質疑是「兩國論」翻版，挑動兩岸已惡化的關係。國民黨立院黨團總召費鴻泰也提醒蔡總統，勿忘李登輝時代的「兩國論」引發1996年台海飛彈危機，他也喊話蔡總統，應該把兩岸關係說清楚 、講明白，而且「最好講白話文」。圖／ 翻攝畫面

蔡英文總統日前在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時，提到「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。遭國民黨質疑這是「兩國論」翻版，挑動兩岸已惡化的關係。國民黨立院黨團總召費鴻泰今天被問到這個話題，他特別提醒蔡總統，勿忘李登輝時代的「兩國論」引發1996年台海飛彈危機，他也喊話蔡總統，台海目前狀況如何？兩岸關係如果惡化，對台灣經濟發展有何影響？台灣人民又會受到什麼影響？蔡總統應該要說清楚 、講明白，而且「最好講白話文」。

費鴻泰認為，從「兩國論」到陳水扁的事情，引發了兩岸的糾紛，而「兩國論」的起草人就是蔡英文。李登輝時代的「兩國論」，引發了1996年的台海飛彈危機，如今兩岸局勢又更加凶險，因為美國印太指揮部成立了，中共的軍事力量也增加很多，打擦邊球到底是聰明呢？還是會帶來意想不到的風險呢？這都需要觀察。蔡英文當過陸委會主委，從她在國安會當諮詢委員開始，兩岸問題一直是她多年來的研究，她不會不瞭解。費鴻泰也呼籲蔡總統，「可不可以講一次白話，告訴我們台海目前的狀況會是怎麼樣？台灣的經濟發展會是怎麼樣？人民會受到什麼樣的影響？麻煩蔡總統要說清楚、講明白，最好講白話文」。

兩國論 台海 費鴻泰

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