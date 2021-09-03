仿吳敦義整合在野 卓伯源：2022藍白合拚竹市重返執政

迎戰2022縣市長選舉，民眾黨來勢洶洶，要與藍營搶攻選民支持，讓國民黨主席候選人對是否與民眾黨合作都保持戒心。但彰化縣前縣長卓伯源上午表示，明年新竹市長選舉只要藍白能合，就可能有機會拿回來。

卓伯源指出，若他當選黨主席，明年縣市長選舉目標是14+2+2，除現有14個執政縣市，還要拿回北桃基竹4縣市。卓說，現有的14個執政縣市，因為現任縣市長都很用心，防疫表現成功，連任不會有多大問題，守住不是黨主席的功勞。

卓伯源表示，除守住14縣市外，兩個+2是國民黨的決心與爭取認同，第一個+2是台北與桃園，兩直轄市原本就是傳統藍軍優勢選區，只要提名最強人選，輔選策略對，是有可能的拿回，上任後會加強論述，讓年輕人看到希望。

卓伯源說，再+2是指基隆市與新竹市，其中基隆市長選戰，民進黨立委蔡適應與民進黨台北市議員許淑華還有一番爭鬥；新竹市長選戰若藍白能合，可能就有機會拿回來。

卓伯源引述前副總統吳敦義最新自傳表示，2008年國民黨就是結合一切可團結、討厭民進黨的力量才能大勝，他當選主席後也會推在野平台，整合包含民眾黨與小綠全面合作，看不慣民進黨貪腐政權的都可以結合起來，各級選舉都可談。