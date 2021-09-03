快訊

影／機師兒確診 同校學生曝進度：逐班採檢後統一放學

5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仿吳敦義整合在野 卓伯源：2022藍白合拚竹市重返執政

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
彰化縣前縣長卓伯源。本報資料照片，記者曾學仁／攝影
彰化縣前縣長卓伯源。本報資料照片，記者曾學仁／攝影

迎戰2022縣市長選舉，民眾黨來勢洶洶，要與藍營搶攻選民支持，讓國民黨主席候選人對是否與民眾黨合作都保持戒心。但彰化縣前縣長卓伯源上午表示，明年新竹市長選舉只要藍白能合，就可能有機會拿回來。

卓伯源指出，若他當選黨主席，明年縣市長選舉目標是14+2+2，除現有14個執政縣市，還要拿回北桃基竹4縣市。卓說，現有的14個執政縣市，因為現任縣市長都很用心，防疫表現成功，連任不會有多大問題，守住不是黨主席的功勞。

卓伯源表示，除守住14縣市外，兩個+2是國民黨的決心與爭取認同，第一個+2是台北與桃園，兩直轄市原本就是傳統藍軍優勢選區，只要提名最強人選，輔選策略對，是有可能的拿回，上任後會加強論述，讓年輕人看到希望。

卓伯源說，再+2是指基隆市與新竹市，其中基隆市長選戰，民進黨立委蔡適應與民進黨台北市議員許淑華還有一番爭鬥；新竹市長選戰若藍白能合，可能就有機會拿回來。

卓伯源引述前副總統吳敦義最新自傳表示，2008年國民黨就是結合一切可團結、討厭民進黨的力量才能大勝，他當選主席後也會推在野平台，整合包含民眾黨與小綠全面合作，看不慣民進黨貪腐政權的都可以結合起來，各級選舉都可談。

卓伯源 民進黨

延伸閱讀

稱當選統神可能會入黨　卓伯源：若當選黨員不用繳黨費

卓伯源批選民常看不到人 江啟臣：抹黑沒法經事實考驗

本土疫情趨緩 卓伯源：本土疫情已改變人民生活

選黨主席 卓伯源：吳敦義、馬英九和王金平都給予鼓勵

相關新聞

傳呼吸不順送醫　陳以信臉書報平安：「我很好」

國民黨立委陳以信上午驚傳送衛福部部立台北醫院急診，中午陳以信於臉書報平安表示，「我很好，無大礙，謝謝關心」，驚動外界不好...

影／重批蔡英文「鄰國論」費鴻泰：勿忘1996年台海危機

蔡英文總統日前在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時，提到「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原...

仿吳敦義整合在野 卓伯源：2022藍白合拚竹市重返執政

迎戰2022縣市長選舉，民眾黨來勢洶洶，要與藍營搶攻選民支持，讓國民黨主席候選人對是否與民眾黨合作都保持戒心。但彰化縣前...

稱當選統神可能會入黨　卓伯源：若當選黨員不用繳黨費

為擴充黨務財源，國民黨今年起黨員黨費由原本每年200元，調漲為300元。國民黨主席候選人卓伯源上午表示，政黨應以理念結合...

藍營批「鄰國論」綠委：不是鄰國 難道是祖國嗎？

針對蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且...

卓伯源批選民常看不到人 江啟臣：抹黑沒法經事實考驗

國民黨主席選舉投票日倒數，候選人卓伯源上午受訪質疑，爭取連任的現任主席江啟臣2024還要拚立委連任，屆時恐分身乏術。江回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。