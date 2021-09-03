稱當選統神可能會入黨　卓伯源：若當選黨員不用繳黨費

為擴充黨務財源，國民黨今年起黨員黨費由原本每年200元，調漲為300元。國民黨主席候選人卓伯源上午表示，政黨應以理念結合，黨費就不是重點，不應強制收，應開放樂捐，承諾若他當選，黨員不用再繳黨費。

卓伯源批評，國民黨設了很多門檻，讓想支持者沒有辦法加入，黨費每年300元，且每年都要繳，1年沒繳黨費就沒投票選主席資格，美國民主黨與共和黨也沒有收黨費，國民黨黨費問題要徹底檢討。

卓伯源認為，黨要有人才與充足預算，但兩個可以同步進行，有錢出錢、有力出力，只要理念能獲認同，讓大家看得到未來，都會樂捐給國民黨。

卓伯源也提到，現在很多人年輕人不加入國民黨，是因為國民黨內有派系、權貴與家族政治等3道牆，讓年輕人覺得不是地方派系或出身政治家族，進國民黨沒有未來。

卓伯源說，他登記參選黨主席時邀亞洲統神站台，雖是好朋友建議，但國民黨原本就要跟年輕人站在一起；若他當選，統神很有可能會加入國民黨，不是因為他，而是為了國民黨有希望的未來。

卓伯源也主張，國民黨未來要把年輕人找出來，提供經費訓練，與從政黨員結合，大家有共同理念，之後由中央黨部出資讓這些年輕人幫忙輔選，之後進入公職服務團隊。