傳呼吸不順送醫　陳以信臉書報平安：「我很好」

國民黨立委陳以信上午驚傳送衛福署署立台北醫院急診，中午陳以信於臉書報平安表示，「我很好，無大礙，謝謝關心」，驚動外界不好意思。外傳，陳以信就醫與8月27日施打AZ疫苗有關，不過陳以信表示，院方認為兩者並無關聯。

陳以信表示，他今天上午因為身體不適，前往就醫，驚動外界不好意思，也謝謝大家關心。目前，他的身體已無大礙，已返家休息。根據醫生說明、檢查結果，並無與上周施打疫苗有所關聯，他個人也希望如此，他也提醒國人打過疫苗，多喝水、多休息。

據了解，陳是上午約9時左右，突然感到呼吸不順，自行叫救護車送醫，經檢查與治療並無大礙。至於陳以信就醫與8月27日施打AZ疫苗有關，目前並無相關診斷或證據能證明兩者相關。