快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

藍營批「鄰國論」綠委：不是鄰國 難道是祖國嗎？

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
蔡英文8月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞，提及鄰國，引起討論與批評。圖／取自總統府影片截圖
蔡英文8月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞，提及鄰國，引起討論與批評。圖／取自總統府影片截圖

針對蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，引發爭議。民進黨立委蔡易餘反批，如果國民黨主席江啟臣不認為中國是「鄰國」，那心中的國是什麼國？難道是祖國嗎？

今日是93軍人節，民進黨立法院黨團舉行「向國軍致敬，國軍是國人最安心的支柱」記者會。對於，蔡總統日前發表「鄰國論」，引發爭議，民進黨立委黃世杰表示，蔡總統談話的原意是，重新提到美、日、印、澳，重啟四方安全談話，以及歐盟所倡導的歐亞連結策略，皆主張永續，全面規範為基礎，台灣在東亞其實是可以扮演重要的角色，所以鄰國指的是整個區域好的安全發展，台灣會致力於與所有區域性的國家合作，防止台灣海峽、東海、南海等發生軍事衝突。

黃世杰認為，國民黨近來正進行黨主席選舉，可能欠缺話題，把強調台灣在區域安全的重要性，以及有意願、有能力來參與國際的合作，這樣一個長期穩定的立場，來做非常意識形態的解讀，他認為這是沒有必要的，國際上也不會因為蔡總統的一個談話，有任何的誤解，他表示，這是多慮的。

蔡易餘則表示，國民黨從江啟臣，到趙少康，不斷用鄰國論曲解扭曲蔡總統對於區域和平的原意，他認為，非常的諷刺，尤其國民黨日前才紀念823砲戰，台灣對抗的就是中國這樣的國家，不斷企圖用武力威脅台灣，希望鄰國不要在世界上施展擴張主義，相信這是區域平衡，大家共同一致的目標。

蔡易餘說，台灣就是中華民國，是主權獨立的國家，所以稱呼鄰國是沒有問題的；他反問江啟臣，如果不認為中國是鄰國，他心中認為中國是什麼國，難道是祖國嗎？

國民黨 江啟臣 民進黨

延伸閱讀

主席選舉辯論會 江啟臣打政績改革牌拚自主黨員支持

影／藍營轟蔡英文「鄰國論」 蔡易餘：中國是你祖國？

趙少康戰鬥藍衝擊黨務領導？江啟臣：分化的人才這樣想

蔡英文鄰國論挑動兩岸　江啟臣：不是國家元首該做的事

相關新聞

傳呼吸不順送醫　陳以信臉書報平安：「我很好」

國民黨立委陳以信上午驚傳送衛福署署立台北醫院急診，中午陳以信於臉書報平安表示，「我很好，無大礙，謝謝關心」，驚動外界不好...

藍營批「鄰國論」綠委：不是鄰國 難道是祖國嗎？

針對蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且...

卓伯源批選民常看不到人 江啟臣：抹黑沒法經事實考驗

國民黨主席選舉投票日倒數，候選人卓伯源上午受訪質疑，爭取連任的現任主席江啟臣2024還要拚立委連任，屆時恐分身乏術。江回...

主席選舉辯論會 江啟臣打政績改革牌拚自主黨員支持

國民黨主席選舉明天電視辯論會，爭取連任的主席江啟臣江主打政績牌，盼催出自主黨員投票支持。面對外界對於黨務的質疑，江上午表...

藍委質疑離岸風電國產化全面跳票 要求政府出面說明

國民黨立法院黨團今天表示，民進黨政府承諾風電國產化，但現在跳票的也是民進黨政府，黨團正在成立專案小組，未來新會期將要檢討...

【午間快報】長榮又傳2機師確診且打過2劑疫苗／菅義偉不連任日相將換人

•日前一名長榮航空機師，打過兩劑疫苗且滿14天後仍確診且是Delta變異株，成為首例機師「突破性感染」個案，指揮中心因此宣布9月15日零時起加強機組員的返台檢疫規定。今天又傳出，長榮2名打完兩劑疫苗的國籍機師，從澳洲返台後確診。根據本報掌握，2名國籍機師8月底一起飛澳洲布里斯本，是同班機，之前都有飛芝加哥，返台後經採檢後確診。而2名機師，都有打完兩劑疫苗。長榮僅表示，以指揮中心說明為主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。