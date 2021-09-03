卓伯源批選民常看不到人 江啟臣：抹黑沒法經事實考驗

國民黨主席選舉投票日倒數，候選人卓伯源上午受訪質疑，爭取連任的現任主席江啟臣2024還要拚立委連任，屆時恐分身乏術。江回應，他當國民黨主席以前，民進黨也是這樣攻擊他的，通常這樣的「抹黑」沒有辦法經過事實的考驗。

江啟臣表示，一方面做好黨務，一方面做好選民服務，這是一貫秉持的做法；卓伯源自己也擔任過立委，應清楚立委做什麼能夠讓人民支持。

卓伯源上午受訪談到主席選舉對手時表示，江啟臣一個人怎麼有辦法當黨主席又選立委，台中東勢朋友就反映常看不到江的人，回台中都下班後，如果江連任主席要拚立委連任，一定遭民進黨猛攻，到時候要顧主席職責？還是保立委席次？

卓伯源說，他當過立法委員，選舉要經營選區，但黨主席要全台輔選，人一天只有24小時，除非像宋七力能夠分身，但分身乏術；江啟臣如果要繼續選立委，選區不能疏於經營。

至於前主席朱立倫，卓伯源表示，朱立倫要選黨主席，最好就不要選總統，但朱現在講話仍保持高度彈性；2024如果有私心的人把主席當跳板，到時絕對是災難，只有專職主席才能穩住2024，不能讓慘劇再發生。

卓伯源說，國民黨2018贏得地方選舉後，2020一度有機會重返執政，但後來因為內部提名的問題把局弄亂；所以2024要贏，主席不能球員兼裁判，如果有人把主席當選總統跳板，之後有意要選的人會對平台公平性產生質疑。

談到孫文學校校長張亞中，卓伯源說，國民黨是選戰機器，張亞中口才與立論很好，但沒有選舉經驗，一個完全沒有選舉經驗的人，如何當黨主席帶領這個黨贏得選舉？如何讓人接受領導？。

卓伯源說，若他當選，會讓張亞中一定扮演重要角色，但不是黨主席。

卓伯源表示，其他主席候選人都選過或當過黨主席，表現如何有目共睹，只有他才能讓國民黨有新希望、新未來；能結合各方力量的黨主席監督、制衡民進黨，2022鞏固地方版圖，2024重返執政。

卓伯源說，他從基層發跡，了解基層民眾痛苦，國民黨現在需要專責無私黨主席，擔任專職黨主席是對自己期許，2024不選總統與立委，人說話算話很重要。