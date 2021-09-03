誰是桃園市長人選？朱立倫：是民眾覺得誰好

中央黃埔校友會等退伍軍人團體、國民黨軍系黨部今天上午在桃園市雲南文化公園舉辦九三軍人節升旗典禮，國民黨黨主席參選人朱立也出席，肯定軍人對國家的犧牲奉獻。媒體聯訪時問朱立倫有無桃園市長人選，朱立倫強調市長人選最重要的是要能團結、在地經營獲得認同，「不是朱立倫認為誰最好，而是桃園民眾覺得誰最好」。

現場退伍軍人團體與國民黨軍系黨部，都高喊全力支持「不老（桃園）縣長」朱立倫選黨主席。朱立倫說，桃園是他的家鄉期待團結一致，下屆市長選舉一定要贏回來，他有6成的把握會贏回來，當然現任長是鄭文燦，國民黨如果贏了下屆市長選舉，對鄭文燦的打擊很大。

朱立倫提到昨天受訪時，有關賴清德希望下屆桃園市長選舉鄭文燦（現任市長輔選）輸的說法，是從民進黨內部的競爭看，並表示既然如此「桃園就讓朱立倫贏吧」。

至於江啟臣是不是適合的桃園市長人選，朱立倫認為桃園不同於雙北，桃園需要一段時間深耕基層，認何對桃園市長選舉有意願的人，都要趕快深耕基層，因為歷任桃園縣市長都是深耕基層獲市民肯定。

對國民黨黨主席選舉辦辨論會，朱立倫表示他的主軸是和參選人大家都是伙伴，好同志好朋友，他不認為是「辯論」，應該是交換意見如何讓國民黨更強、更團結，更能贏得選戰是主要目標，大部分的想法比較會趨近一致。