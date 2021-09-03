藍委質疑離岸風電國產化全面跳票 要求政府出面說明

國民黨立法院黨團今天表示，民進黨政府承諾風電國產化，但現在跳票的也是民進黨政府，黨團正在成立專案小組，未來新會期將要檢討離岸風電，要求政府立刻檢討未完成國產化項目、提出完成國產化解決方案，無法達成國產化依比例檢討躉售電價。

國民黨團今天舉行「離岸風電國產化面臨全面跳票 政府還要瞞多久？」記者會，總召費鴻泰、國民黨立委洪孟楷出席。

費鴻泰說，風電的海事工程部分，第一座機組預計今年底國產化，但目前生產流程做不完，且廠商鑽法律漏洞，目前遴選的是丹麥的基礎建設公司，搭配廠商是伯威海事，伯威為了要喬裝成本國籍公司，是由兩間公司組成，一個是荷蘭商公司，另一個是台灣的樺棋營造，荷商雖然股份佔49%，但有表決權和管理權，樺棋是特別股，不能表決，他要問經濟部知不知道這個狀況，樺棋到底扮演什麼角色，是不是應該出來說明。

洪孟楷說，去年應該要完成的風場應有108支，但只完成31支，換算下來有七成跳票，今年應該要完成161支但目前進度全部落後，可以說是完全跳票，現在離岸風電的所有工程進度都跟當初經濟部承諾的完全落後，另外水上機組部分工程要用國產的部分，現在都用國外進口材料，違背當初承諾。

洪孟楷說，當初承諾要用國產化的項目，其中較關鍵的組件都是單椿式或套管式水下機組建設工程，但套管式的並沒有達到承諾國產化要求，另外根據黨團要到的資料，在專業船舶使用上，本國籍用7艘、外國籍用21艘，但當初用比較高的躉購價格就是要扶植本國船隻，現在卻用較多外國船，主管機關應該要出面說明。