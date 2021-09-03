影／藍營轟蔡英文「鄰國論」 蔡易餘：中國是你祖國？

蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。該言論被國民黨解讀為「鄰國論」，質疑是「兩國論」的翻版。民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘今(3)日表示，國民黨從江啟臣主席到地下黨主席戰鬥藍趙少康，不斷用所謂的鄰國論，曲解蔡英文致力於區域和平的原意，國民黨江主席不認為中國是鄰國的話，「那你心中的中國是什麼國？難道是你的祖國嗎？」

蔡易餘說，國民黨許多人都到金門參加823砲戰紀念活動，我們對抗的就是中國，這個國家不斷的企圖用武力威脅台灣，希望這個鄰國不要繼續在世界上施展擴張主義，區域平衡是大家共同一致的目標，所以當中廣董事長趙少康說，蔡英文的鄰國論是台獨，然後反問台灣是什麼國家，我們只能告訴他，台灣就是中華民國，我們就是一個主權獨立的國家。

蔡易餘表示，稱呼為鄰國是沒有問題的，若國民黨江啟臣主席不認為中國是鄰國的話，那你心中的中國是什麼國？難道是你的祖國嗎？