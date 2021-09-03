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【即時短評】全球追求審判獨立　我們幫法官套緊箍咒？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

國家賠償法對司法官請求賠償修法，法務部捍衛檢察官、法官特殊職業性格，主張維持原版法條，對舊法不明確處申明；行政院捨法務部「顧問」建議，採納律師團體觀點，讓司法官受刑事、行政處罰可國賠，行政權在削弱司法權。

世界法官憲章第一條規定，任何組織都必須尊重、保護、保衛法官的獨立；第二條規定，法官的獨立必須免於任何社會、經濟、政治的壓力；第三條規定，司法行政權對法官懲戒不得危及法官真實的獨立。

舉世民主法治國家的標準都一樣，都在維護法官超越一切行使職權，如今，行政院藉由刑罰約制司法官，佐以行政懲戒加上第二道箝制，與全球潮流背道而馳，將來司法訴訟中執法人與當事人的關係，可能質變。

國家賠償法修法工作始於2016年，2019年積極辦理。原法案規定，有審判或追訴職務的公務員，因執行職務侵害人民自由或權利，就其參與審判或追訴案件犯職務上之罪、經判決有罪確定者，適用法律。

法務部曾提草案，認為要對司法官求償，應確認不確定的法律概念，至於司法官辦案該不該被多餘的外力干涉，主張應文風不動。

因此，法務部提案舊法所謂的「審判職務」，是法官審理民事、刑事、行政訴訟、少年、家事案件；所謂「追訴職務」，是檢察官偵查、起訴、上訴、非常上訴、實行公訴等行為，以小幅度調整文字，去界定法律規範。

不過，行政院拍板的版本，將法官、檢察官辦案時犯刑事之罪有罪確定，以及受免除職務或撤職之懲戒處分確定等，也列為國賠要件，那麼，司法官為避免遭求償，辦案時能夠我心如秤？還是如履薄冰？

審理檢察官聲請羈押案，法官注意有無審判權？會不會錯押？辦不好會不會有刑事補償的問題？即可，一旦執法當下還要考量賠錢與否，辦案的品質可想而知。

法官問案如被認為恐嚇，說話好像公然侮辱，被告為求官司勝訴，有提告騷擾訴訟的動機；檢察官緊急搜索破門而入，搜索票事後未補正，人民還可以告國家要求賠個門鎖；國賠修法像在對司法官套緊箍咒，不利辦案。

司法 檢察官 法務部

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