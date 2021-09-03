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陳水扁將專訪鄭文燦 預告問疫情破口

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
前總統陳水扁主持的廣播節目9月5日將專訪桃園市長鄭文燦，阿扁預告他將問鄭文燦營造五族共和新桃園是如何做到，及5月本土疫情爆發的破口與桃園有關嗎？圖／取自陳水扁臉書
前總統陳水扁主持的廣播節目9月5日將專訪桃園市長鄭文燦，阿扁預告他將問鄭文燦營造五族共和新桃園是如何做到，及5月本土疫情爆發的破口與桃園有關嗎？圖／取自陳水扁臉書

桃園市長鄭文燦被視為民進黨2024年總統熱門接班人選，近期也被點名若內閣改組可望接行政院長，但疫情期間，鄭被扯入「3+11」爭議，也元氣大傷。前總統陳水扁主持的廣播節目9月5日將專訪鄭文燦，阿扁預告他將問鄭文燦營造五族共和新桃園是如何做到，及5月本土疫情爆發的破口與桃園有關嗎？

鄭文燦近期因被點名有望接行政院長，成政壇焦點人物，鄭日前受訪回應「一看就知道是假的」，強調自己現階段目標是專心市政、用心防疫。鄭文燦即將接受陳水扁專訪，雙方會在空中擦出什麼話題，也受關注。

陳水扁發文稱讚鄭文燦超越對立的施政方式，翻轉了桃園，還埋伏筆說「前瞻2024，誰可以超越對立翻轉台灣？」

他說，鄭文燦在政壇有許多封號，包含胖周瑜、張無忌、人體PDA等，他將問鄭文燦，身為野百合學運領袖參政歷程及勵志故事，也將請鄭文燦回顧當年參選桃園市長如何勝出的關鍵，主政後如何超越對立翻轉桃園，也會讓鄭回應，5月本土疫情的破口是否與桃園有關。

鄭文燦 桃園 疫情

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