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自己的國家自己救 馬英九：蔡英文應記取阿富汗教訓

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

今天是九三軍人節，前總統馬英九上午在臉書向國軍堅強守護中華民國與全體國人安全致敬、打氣，也呼籲蔡英文總統，記取此次阿富汗教訓，「自己的國家自己救，不能全靠他國的保護」，恪守三軍統帥的職責，讓台灣遠離戰禍。

馬英九指出，今天台灣生活在和平安定中，遠離戰爭；面對大陸當然應該不求戰、不畏戰，但兵凶戰危，也一定要備戰與避戰；馬也祈求，國軍弟兄、姊妹都能在無私無我的有效領導下，為了正確的國家目標，繼續保衛中華民國與全體國民。

馬英九表示，美軍倉促撤出阿富汗，已成當前世界陰影與悲劇。

馬英九提到，8月26日在阿富汗喀布爾機場自殺炸彈攻擊中殉職的23歲美國海陸女兵Nicole Gee，不久前還在機場被拍到懷抱難民嬰兒輕哄的溫馨畫面，見證戰火中人性光輝，令人動容。

馬英九說，Nicole Gee自己也在社群網路貼出這張照片，開心表示「我熱愛我的工作」。沒想到數日後就壯烈犧牲，讓人不捨。

馬英九 喀布爾機場 阿富汗

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