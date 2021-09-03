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辭立委選新竹市長？ 邱顯智：正式決定再進一步思考

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委邱顯智。本報資料照片
時代力量立委邱顯智。本報資料照片

時代力量立委邱顯智日前表態考慮參選新竹市長，不過因時力主張不得帶職參選，外界也好奇若他是否會辭立委、選市長，對此邱顯智今表示，現在還沒有正式決定參選，「如果有正式決定的話，當然就是進一步思考這個部分」。

時代力量2020不分區立委第四順位為有「立法院戰神」之稱的前立委黃國昌，若邱顯智辭去立委參選市長，將由黃國昌遞補，重返立法院，

對於若辭職參選新竹市長，時力是否可發揮國會跟地方聯合的加乘力量，邱顯智說，未來如果有這樣的狀況，由黨這邊做通盤考量，現在主要第一個部分是專注在國會，他身為立院黨團總召，這個會期又是預算會期，就是專注在本務，第二個部分則是持續深耕新竹，針對各類型議題，以及新竹人需要什麼樣的新竹，能夠跟人民站在一起。

針對先前傳出的藍營內部民調顯示，新竹市長選戰中邱顯智支持率僅7%，邱顯智日前在臉書以吃水餃的食量暗喻，「看身材也知道我十五顆(15%)起跳的實力吧」，對此他今表示，那份(藍營)民調跟自己掌握的數據差距太大，應該是要努力的去爭取選民的認同，而不是去做一些政治操作，「這個跟我從政以來的理念是不一致的」，應努力為人民服務、為人民發聲。

邱顯智表示，一個城市裡面還是有許多非常辛苦的人，必須要看到這些辛苦的人，然後願意替他們代言，「時代力量在新竹市長選舉不應該缺席」，自己也在慎重考慮，到底能夠給新竹人什麼樣新的未來，以及新竹人需要什麼樣的新竹，「時代力量是不是可以給予一些回應跟期待，這是非常重要的」。

新竹 時代力量 邱顯智

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