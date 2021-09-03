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綠中執委公司涉不當埋爐碴至今未清 監委申請調查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中執委郭再欽公司涉不當埋爐碴至今未清 監委申請調查。本報系資料照
民進黨中執委郭再欽公司涉不當埋爐碴至今未清 監委申請調查。本報系資料照

時代力量立委陳椒華去年9月接受陳情，並舉發民進黨中執委郭再欽擔任負責人的明祥馨公司，在台南學甲工業區不當掩埋爐碴廢棄物，至今台南環保局仍未要求清除。該案也引發監察院關注，監察委員林國明今天表示，已針對該案中主管機關處理有無怠失，申請自動調查。

林國明指出，台南市學甲工業區內興業段部分地號土地，將級配粒料作為低窪地回填，及爐碴再利用之鋪設厚度遠超過一般鋪面工程，涉違反爐碴產品再利用用途，案經台南市政府環境保護局分別於去年12月21日、今年2月2日通知行為人及時任地主陳述意見，然迄今逾數月，相關土地不但未恢復原狀，甚至連究竟有無「假再利用真廢棄」情事亦未釐清，相關主管機關查辦本案有無怠失？有進一步瞭解之必要。

陳椒華日前呼籲，台南環保局不要再新創名詞模糊焦點，這些爐碴就是違法填地，並不是合法合格的再利用，且爐石粉並非級配粒料，根本不能再利用。陳椒華說，該案應依廢棄物清理法第2-1條認定為廢棄物，要求污染行為人明祥馨公司及其負責人郭再欽負起清除處理責任，儘速將這些違法填埋的爐碴從學甲工業區五處地點移除。

陳椒華 廢棄物 時代力量

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