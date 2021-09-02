聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】總統談安全議題卻引爭議 這樣講稿及格？

聯合報 / 本報記者 張加
蔡英文總統（圖）日前出席「凱達格蘭論壇 2020亞太安全對話開幕典禮」，全程用英文致詞。本報資料照片
蔡英文總統（圖）日前出席「凱達格蘭論壇 2020亞太安全對話開幕典禮」，全程用英文致詞。本報資料照片

蔡英文總統的「鄰國論」引發不同解讀，藍營質疑是「兩國論」翻版，陸委會則強調兩岸政策不變。然而，當總統談論重要、敏感的安全議題時，用詞竟引發爭議，甚至不知她是無心還是故意，這樣的總統講稿是否及格？

蔡總統日前為「凱達格蘭論壇－二○二一亞太安全對話」錄影致詞，以英文發言，提到了台灣的「neighbors」。總統府發布的講稿與新聞稿寫著：「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」

蔡總統口中的鄰國是誰？有人說，應以總統的英文致詞為準，她所說的並非單一國家，大可不必過度解讀。另一派人則認為，官方發布的中文稿就是寫鄰國，且明眼人一看就知道在講中國大陸，或至少包括中國大陸在內。

「鄰國論」究竟是擦邊球？還是過度解讀？各有論點，也有其道理。然而，堂堂總統致詞的中、英文用詞，讓人看不清用意，實在沒道理。

「根據不同受眾，會有不同效果，很高招。」一位熟悉兩岸與美中台關係的人士如此評論蔡英文的「鄰國論」。

若真如此，受眾可能包括美中台三方。一般台灣民眾大概不會覺得鄰國一詞有何不妥，但獨派支持者可能很滿意，因為聽起來像是一邊一國。

北京若過度反應，則很奇怪，畢竟蔡英文沒有明講「鄰國」是誰，有點難批她主動挑釁。再加上國民黨主席選舉在即，此時北京反應太劇烈，恐傷及國民黨，蔡英文則不痛不癢。

對於美國，蔡只是講了「neighbors」，應不至於特別為此關切蔡英文。

這樣的「設計」看似高招，但觸及安全議題，無論是故意打擦邊球，或無心引發不必要的誤會，都可能讓情勢變得更不安全。蔡英文若想藉「鄰國論」讓獨派支持者為她加分，或可達成目的；但在一場討論「亞太安全」的論壇上，這分引起爭議的講稿，應該要被扣分。

蔡英文 北京

延伸閱讀

曾發函調查蔡英文博士學歷？考選部回應了

蔡英文「鄰國論」引爭議 學者：造成誤會、無助兩岸關係

移除「复必泰」字條爭議後首露面 蔡英文揮手致意不回應

「鄰國論」為兩國論翻版？ 民進黨：蔡英文態度是穩定兩岸和平現狀

相關新聞

三接外推案環境衝擊分析不足 經濟部仍未補件進度落後

行政院五月公布中油第三天然氣接收站外推替代方案，經濟部允諾會在8月前提出環境差異分析報告。據了解，經濟部已在8月初送件，...

【即時短評】總統談安全議題卻引爭議 這樣講稿及格？

蔡英文總統的「鄰國論」引發不同解讀，藍營質疑是「兩國論」翻版，陸委會則強調兩岸政策不變。然而，當總統談論重要、敏感的安全...

三接環差進度落後 潘忠政批：沒有誠信只會「拖字訣」

經濟部提出的三接外推方案因環境衝擊分析不足，至今還沒向環保署補件，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政批評，三接外推是臨時拼湊的方案...

馬英九卸任禮遇 總統府明年度編預算共868萬

行政院會日前通過111年度中央政府總預算案，各單位預算書也已經送交立法院等待排程審議。其中總統府部分，前總統馬英九禮遇經...

罷免3Q哥下月將公投 綠議員「遷戶籍」引發卡位聯想

民進黨台中市議員楊典忠近日傳出，他把戶籍從清水遷到沙鹿，雖然仍在議員選區，但卻從立委1選區跨到2選區。因下個月23日，2...

【人與人連結再起／下】性工作者偷偷摸摸接客 政府鴕鳥心態卡八大？

疫情擋不住性需求，本土疫情期間，「人與人的連結」出現「南遷潮」，性工作者紛紛轉至中南部接客，成為疫情下特殊現象；然而疫情趨緩，性交易持續加溫，八大行業也苦苦哀求復業，但專家認若不能強制戴口罩與打疫苗，開放確實有難度，政府要復業，得仔細討論防疫規範，以因應疫情新常態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。