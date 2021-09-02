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馬英九卸任禮遇 總統府明年度編預算共868萬

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

行政院會日前通過111年度中央政府總預算案，各單位預算書也已經送交立法院等待排程審議。其中總統府部分，前總統馬英九禮遇經費編列868萬3000餘元，與上年度相同。其中包括禮遇金318萬餘元及提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用共500萬餘元。

預算書顯示，總統府111年度預算編列共10億479萬7000元，較去年度預算增加2588萬餘元。

卸任禮遇部分，僅馬英九一人，禮遇經費編列868萬3000餘元。根據「卸任總統副總統禮遇條例」，卸任總統享有每月禮遇金25萬元，提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用，每年800萬元，但第二年遞減為700萬元，第三年遞減為600萬元，第四年遞減為500萬元，第五年以後不再遞減。

總統府 馬英九 行政院

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