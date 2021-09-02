罷免3Q哥下月將公投 綠議員「遷戶籍」引發卡位聯想
民進黨台中市議員楊典忠近日傳出，他把戶籍從清水遷到沙鹿，雖然仍在議員選區，但卻從立委1選區跨到2選區。因下個月23日，2選區將進行罷免台灣基進黨立委陳柏惟公投案，楊典忠議遷戶籍頓成熱議焦點，地方人士猜測是否為立委補選先卡位？
楊典忠證實，他從清水家遷戶籍到沙鹿自宅，因地價稅9月22日前改爲自用住宅稅率，這樣稅比較低。他強調，今天剛與陳柏惟開會，「大家都很有信心！」楊議員說，立委補選只要在公告前一天遷入即可，如果真要選，根本不用在未公投前就遷戶籍。
楊典忠是台中市連任三屆市議員，且連連高票當選，基層實力雄厚，地方盛傳如立院副院長蔡其昌選台中市長，楊典忠可能「接棒」在1選區參選立委，楊典忠遷戶籍到立委2選區，立即引起關注，吹縐海線政壇一池春水。
第十屆立法委員（台中市第二選舉區）陳柏惟罷免案，在地稱刪Q案，延至10月23日舉行公投，萬一公投成立，依選罷法規定，出缺之日起3個月內完成補選投票。
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