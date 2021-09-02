蔡英文：疫情是全球挑戰 台灣是全球不可或缺的一員

蔡英文總統今天下午出席「第35屆亞洲暨大洋洲醫師會聯盟（CMAAO）大會」，強調新冠肺炎疫情是全球的挑戰，需要全球通力合作，台灣是全球防疫不可或缺的一員，將持續全力協助因應疫情的衝擊；她也期待CMAAO能夠擴大區域合作，共同因應公衛的挑戰、改善衛生醫療的品質。

蔡總統今天以英文致詞，她表示，數十年來，CMAAO致力促進區域公衛合作、提升醫療品質，今天很高興能參與這場會議，向大家為實現此目標所做出的貢獻，致上最高敬意；自從去年新冠肺炎疫情爆發後，更彰顯出大家的貢獻，為了完成保護他人的共同使命，第一線的醫護人員都把自己的生命及健康，置於極大的風險中。

蔡總統感謝台灣許多醫師和醫護人員的犠牲奉獻，她指出，中華民國醫師公會全國聯合會的會員在過去及這次疫情持續與政府合作、支持政府，確保台灣的醫療體系提供民眾最好的照護。台灣的醫師不僅提供優質的醫療照護，更將台灣帶向國際社會，「今天的會議及他們多年來投入CMAAO事務，就是為台灣做出卓越貢獻的證明。」

蔡總統指出，去年新冠肺炎疫情爆發以來，台灣捐助個人防護裝備給世界上需要的國家，也透過由台灣、美國及日本在「全球合作暨訓練架構」下聯合舉辦的活動，與理念相近的國家交流疫苗接種及防疫的策略。她也藉此機會感謝CMAAO及世界醫師會，與世界各國分享台灣的防疫經驗，「因為有他們的支持，台灣才能對國際醫療有更多的貢獻，並且擴大國際參與。」

蔡總統強調，新冠肺炎疫情確實是全球的挑戰，需要全球通力合作，並感謝所有與會的醫師共同分享知識、協助改善全球公共衛生。特別是疫情爆發以來，台灣一再以行動證明「Taiwan Can Help（台灣能幫忙）」，台灣是全球防疫不可或缺的一員，也將持續全力協助因應疫情的衝擊，「因此，今年由醫師公會全國聯合會理事長邱泰源接任這屆CMAAO會長深具意義，這是台灣進一步貢獻國際社會的機會，政府一定全力支持邱理事長及CMAAO。」

最後，蔡總統提到，本屆大會將通過一項聲明，透過區域合作，來因應未來疫情，她也期待能夠擴大區域合作，共同因應公衛的挑戰，改善亞洲暨大洋洲衛生醫療的品質；並再次感謝大家對全球健康所做出的貢獻，祝福大會圓滿成功。