【重磅快評】BNT障礙賽 完美演繹蔡政府的疫苗政治

疫苗即政治。首批93萬劑BNT疫苗，終於衝破層層障礙運抵台灣，也為台灣的疫苗政治作了最佳演繹。

這一刻，從總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到衛福部長陳時中，紛紛道謝台積電、鴻海永齡與慈濟的捐贈；與他們在幾個月前刁難和拖延的嘴臉判若兩人，身段的轉彎毫無違和感。

這批疫苗在德國登機前，還先經歷駐德代表謝志偉一番政治口水的沖刷。謝志偉強調不能忘了「前三棒」政府的努力，只有沒腦的人才會把功勞都歸給「第四棒」的郭董；然而，國人看到的卻是，前三棒不是前衝刺，反而只在跑道上挖水坑、架高欄，努力防阻第四棒的衝刺。

雖然謝志偉不能像謝長廷那樣沾日本捐贈AZ疫苗的光，也無法像蕭美琴那樣沾美國捐贈莫德納疫苗的光，只好噴噴口水，刷刷存在感；但如果不是謝志偉一席「接力賽」說法的鋪墊，前三棒的蔡、賴、蘇、陳如何大方感謝第四棒的郭董？

即使到最後關頭，BNT疫苗外箱上掛著印有「复必泰」商標的布條，還差點成了絆倒最後一棒的高欄。府院要求移除那塊見不得台灣人的布條，陳時中還強調移除布條是「購買方」的決定。於是，就在大家都知道「复必泰」存在，卻看不到「复必泰」影子的情況下，BNT順利落地。

如果不是郭董的努力，大家怎會看到政府的功勞？如果不是謝志偉的口水，大家怎會看到政府的謙虛？如果不是那方被隱藏的布條，蔡政府又如何讓台灣人看到中共的統戰陰謀？甚至，如果不是BNT終於來了，民進黨要拿什麼向大學生買票？

華爾街日報認為，台灣能拿到BNT疫苗，是受惠於中國的疫苗民族主義，因為中國衛生當局擔心外國疫苗會影響民眾對中國自家疫苗的信心與使用，因而遲遲不予放行。

但如果看看美日捐贈台灣的莫德納和AZ疫苗，看看被賦予政治性格的高端疫苗，再看看跨越兩岸政治障礙的BNT疫苗，蔡政府對疫苗政治的操作，完全不輸大國的疫苗民族主義；只是，可憐了那許多被擠壓的疫苗孤兒。