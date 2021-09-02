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疫苗有复必泰字樣 蔡其昌：政府不該有太多意識型態

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
第一批BNT疫苗清晨運抵台灣，立法院副院長蔡其昌上午拜訪台積電中科15A廠，感謝台積電在爭取疫苗上的努力。對於BNT疫苗有「复必泰」字樣，蔡其昌說，政府就是務實而已，不應該有太多的意識型態。記者黃寅／攝影
第一批BNT疫苗清晨運抵台灣，立法院副院長蔡其昌上午拜訪台積電中科15A廠，感謝台積電在爭取疫苗上的努力。對於BNT疫苗有「复必泰」字樣，蔡其昌說，政府就是務實而已，不應該有太多的意識型態。記者黃寅／攝影

第一批BNT疫苗清晨運抵台灣，立法院副院長蔡其昌上午拜訪台積電中科15A廠，感謝台積電在爭取疫苗上的努力。對於BNT疫苗有「复必泰」字樣，蔡其昌說，政府就是務實而已，不應該有太多的意識型態。

蔡其昌說，守住中華民國的尊嚴是前提，接下來就是解決問題，「是不是有標籤、有什麼，我覺得那不是重點，重點我們當時認為要德國原廠保證，是因為疫苗還有很多後續」，包括疫苗如果有問題，那要找誰求償，所以必須要有原廠保證。

他說，至於原廠都保證，而且生產整個都受到監控，也都沒有問題，至於標籤上面寫什麼，「我認為那不重要，簡體字、繁體字、寫中文、寫德文，寫什麼文，我認為那不重要」，重要的是確保疫苗能夠到台灣，而且疫苗是安全的、是得到原廠保證的，這才是今天關注的重點。

蔡其昌說，對他來講，它寫什麼字「問題不大啦，不寫字也沒關係！」只要安全最重要。

他說，這此過程中，他不敢說自己有出什麼力，但是在相關的行政立法協調會議中「都是表達的」，包括爭取台積電在台中地區加碼，解決台積電的投資困難，這個在每一周與行政院的會議中都有充份的表達。疫苗的爭取也是如剛才所講的，政府是用來解決問題的，怎麼讓人民快速施打疫苗，而且疫苗是安全的，或至少是要得到原廠保證，這就是他們長期在跟行政院溝通的問題；從台積電願意協助開始，也一直是秉持這樣的態度。

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