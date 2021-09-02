曾發函調查蔡英文博士學歷？考選部回應了

媒體報導，考選部1987年發函教育部調查蔡英文總統的博士學歷。考選部今天表示，1989年以前，國人或外國人持國外學歷報考國家考試，其國外學歷必須符合教育部採認規定，因此考選部歷來都函請教育部協助，由教育部函轉駐外單位查證，這是通案性的作法，並沒有例外，考選部嚴正澄清。

質疑蔡總統博士學位的旅美教授林環牆，昨天在臉書出示一份文件，表示1987年，考選部就曾發函教育部，要求對蔡總統的博士學歷進行調查。

考選部表示，在1989年底前，由於國人或外國人持國外學歷報考國家考試，其國外學歷必須符合教育部採認規定，故考選部歷來均函請教育部協助，由教育部函轉駐外單位查證，這是通案性的作法，並沒有例外。直到教育部於1989年12月27日訂頒「查證認定國外學歷作業要點」，授權考選部逕行查證國外學歷後，才由考選部自行處理。

考選部表示，這是「申請國外學歷採認的考試報名資格案件」，適用於所有持國外學歷報考國家考試的考生，並無針對任何個人。由於蔡總統1987年向考選部申請認定國家考試應考資格，考選部依機關權責，將其繳交的倫敦政經學院哲學博士學位證書，函請教育部協助查證，教育部因此轉函駐英國自由中國中心協助查證，並回函「其畢業資格經查屬實」，考選部因此認定蔡總統具備所申請考試的應考資格。