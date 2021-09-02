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聯合國大會在即 台外交官投書美媒籲讓台參與

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國「西雅圖時報」網站1日刊登我駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清的投書，呼籲聯合國民主國家讓台灣參與。圖／取自西雅圖時報網站
美國「西雅圖時報」網站1日刊登我駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清的投書，呼籲聯合國民主國家讓台灣參與。圖／取自西雅圖時報網站

美國「西雅圖時報」網站1日刊登台灣外交官的專文，呼籲聯合國民主國家讓台灣參與，將有助於民主國家抗衡中國大陸的影響力。

我駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清投書指出，中國大陸持續增長的影響力，使得聯合國機構更為「中國化」；在中國大陸的壓力之下，聯合國及其專門機構持續拒絕台灣。

甄國清表示，在世人尋求保護民主體制，共同邁向復甦之際，拒絕有能力做出貢獻夥伴，是世界的損失。

此外，他也提到美歐合作平台「貿易和技術委員會」（TTC），預計美歐將加強技術合作，以抗衡中國大陸，而台灣將是此技術聯盟一個可靠且值得信賴的夥伴；美台長年在半導體、資訊技術、先進材料等許多領域保持密切合作。

第76屆聯合國大會訂於美東時間9月14日在聯合國總部開議，並於9月21日至27日舉行總辯論。

台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷2日表示，今年因疫情關係，無法到紐約聯合國總部前表達台灣加入聯合國的訴求，但希望能以寫信給聯合國秘書長；另也可能準備台灣的防疫包，將台灣的口罩或吉祥物，送給聯合國會員國的代表團，讓他們知道台灣要加入聯合國，參與國際組織的決心。

聯合國 疫情

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