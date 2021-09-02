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「戰鬥藍」勢力擴大！ 趙少康下周開記者會公布成員名單
中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍」行動，成為近日國民黨熱議話題。趙少康8月與北北桃市議員聚會交換意見後，昨今兩天再與25名戰鬥藍立委座談，聽取意見並凝聚未來奮鬥方向。下周四上午10點15分，趙少康將召開「戰鬥藍」行動記者會，公開戰鬥藍宣言以及初步成員名單。
這2天出席座談的立委包括賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才。
趙少康指出，國民黨戰鬥力長期不符基層期待，他的「戰鬥藍」是一種精神、一種問政方式，是奮戰到底的意志，不是組織或次團，而是要團結中央、地方所有公職互相聲援，讓有志一同者不孤單。
隨「戰鬥藍」陣容持續擴大，趙少康宣示，未來四大公投、修憲等重大議題，戰鬥藍都不會缺席，並會針對不合時宜的法律提出主張、推動修法，包括能源、環保、居住正義、課綱、青年就業等。至於2022地方選舉，「戰鬥藍」更將集結力量互相拉抬，目標是只要喊出「我是戰鬥藍」且有具體表現的人都可以當選。
在與立委座談後，本周趙少康也將南下高雄，與部分「戰鬥藍」高雄市議員會面，下周四上午10點15分，正式召開「戰鬥藍」行動記者會，公開戰鬥藍宣言以及初步名單。
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