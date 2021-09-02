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韓國瑜帶黃文財見柯文哲？ 民眾黨回應了

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨媒體總監黃文財。記者王慧瑛／翻攝
民眾黨媒體總監黃文財。記者王慧瑛／翻攝

民眾黨延攬高雄市前市長韓國瑜心腹黃文財擔任媒體總監，引發「柯韓配」聯想，對於有媒體報導韓國瑜曾帶黃文財至台北市府與台北市長柯文哲會談，民眾黨發言人楊寶楨今澄清，完全是子虛烏有的傳言，請外界不要聽信及傳播不實謠言。

楊寶楨指出，針對中國時報今日報導，本黨媒體總監黃文財「是韓國瑜前市長本人趁著某日下班時間，人煙稀少時，親自帶到北市府與柯文哲主席會談」一事，完全是子虛烏有的傳言，黃文財並沒有由韓國瑜帶入台北市政府與柯文哲會面。

楊寶楨也轉述黃文財先前說法，強調黃是在和民眾黨秘書長謝立功見面談話後，才向韓國瑜提起任職一事，這代表並沒有「韓國瑜親自帶黃文財見柯主席」一事發生。

韓國瑜 北市 柯文哲 民眾黨

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