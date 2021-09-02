快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「鄰國論」為兩國論翻版？ 民進黨：蔡英文態度是穩定兩岸和平現狀

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人顏若芳。圖／取自民進黨發言人臉書直播
民進黨發言人顏若芳。圖／取自民進黨發言人臉書直播

蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。對於該言論引發藍營質疑是「兩國論」翻版，民進黨發言人顏若芳表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀。

顏若芳指出，蔡總統執政以來穩定兩岸和平現狀的態度，是台灣多數民意支持，並得到國際社會普遍肯定，趙少康等藍營人士無需為了聲量製造話題，況且趙少康、國民黨對於兩岸關係的觀點，顯然與台灣主流民意不盡相同，一味蹭蔡總統的聲量，往極端路線發展，只會證明國民黨將兩岸路線越走越窄。

國民黨則認為，從蔡總統談話內容而言，所謂的「鄰國」很明顯是指中國大陸，因為我國無須強調要避免與日本、菲律賓軍事對抗、要與這些國家和平共存。

國民黨指出，蔡總統多次承諾會依循「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條」處理兩岸關係，倘用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異，不僅違反其政治承諾以及身為中華民國總統的責任，而且等於改變現狀，會引起兩岸更多的紛爭與衝突。

國民黨 趙少康 民進黨 顏若芳 蔡英文

延伸閱讀

影／BNT外箱「复必泰」消失 趙少康：民進黨上機剪標

高雄藍軍分裂？ KK政線回應：沒有分裂本錢

趙少康：第二類一直膨脹還不打高端 己所不欲還施於人

江啟臣接受趙少康專訪 呼籲投他就是展望未來

相關新聞

「戰鬥藍」勢力擴大！ 趙少康下周開記者會公布成員名單

中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍」行動，成為近日國民黨熱議話題。趙少康8月與北北桃市議員聚會交換意見後，昨今兩天再與25名戰...

韓國瑜帶黃文財見柯文哲？ 民眾黨回應了

民眾黨延攬高雄市前市長韓國瑜心腹黃文財擔任媒體總監，引發「柯韓配」聯想，對於有媒體報導韓國瑜曾帶黃文財至台北市府與台北市...

【人與人連結再起／上】疫情趨緩性交易遍地開花 警嘆：不納管抓也抓不完

今年5月上旬本土疫情爆發後，八大行業強制停業至今，但從警方偵辦性交易案件數據來看，縱使疫情達到高峰，各地「人與人的連結」仍持續進行。據警政署統計，今年5、6月查獲案件明顯降幅，但到了7月又有回溫跡象，其中台北市從6月的5件，到7月大幅增加到31件，增加最多，警方認為，若八大行業持續關閉，尋芳客轉往地下化的性交易可能會更嚴重，恐怕會成為防疫不定時炸彈。

「鄰國論」為兩國論翻版？ 民進黨：蔡英文態度是穩定兩岸和平現狀

蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠...

進北市府「見習」磨刀新竹市長？高虹安：做為問政素材

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲本周安排同黨立委高虹安到北市府「見習」觀摩市政，8月30日參加市長室晨會，還出席下午防疫記...

影／謝志偉酸BNT被郭台銘收割 費鴻泰：沒做事嘴閉緊點

由鴻海、台積電、慈濟爭取購買的1500萬劑BNT疫苗，首批93萬劑今天上午運抵桃園機場。不過駐德代表謝志偉在臉書提到，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。