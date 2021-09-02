「鄰國論」為兩國論翻版？ 民進黨：蔡英文態度是穩定兩岸和平現狀

蔡英文總統8月31日在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞表示，「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。對於該言論引發藍營質疑是「兩國論」翻版，民進黨發言人顏若芳表示，蔡總統執政以來態度很清楚，就是領導國家善盡區域責任，穩定兩岸和平現狀。

顏若芳指出，蔡總統執政以來穩定兩岸和平現狀的態度，是台灣多數民意支持，並得到國際社會普遍肯定，趙少康等藍營人士無需為了聲量製造話題，況且趙少康、國民黨對於兩岸關係的觀點，顯然與台灣主流民意不盡相同，一味蹭蔡總統的聲量，往極端路線發展，只會證明國民黨將兩岸路線越走越窄。

國民黨則認為，從蔡總統談話內容而言，所謂的「鄰國」很明顯是指中國大陸，因為我國無須強調要避免與日本、菲律賓軍事對抗、要與這些國家和平共存。

國民黨指出，蔡總統多次承諾會依循「中華民國憲法」和「兩岸人民關係條」處理兩岸關係，倘用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異，不僅違反其政治承諾以及身為中華民國總統的責任，而且等於改變現狀，會引起兩岸更多的紛爭與衝突。