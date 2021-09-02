進北市府「見習」磨刀新竹市長？高虹安：做為問政素材

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲本周安排同黨立委高虹安到北市府「見習」觀摩市政，8月30日參加市長室晨會，還出席下午防疫記者會的會前會，被解讀是為高的新竹市長選戰做準備。對此高虹安表示，實地走訪市府、參與會議，讓她了解地方政府運作的日常，做為立法院問政素材；對於外界質疑「黨政不分」，她則回擊，行政院小編做哏圖給執政黨立委才是黨政不分。

高虹安指出，最近幾個月是立法院休會期間，除了持續關心時事議題、召開記者會跟座談會，確實也安排許多地方行程，希望瞭解更多基層議題，做為立法院開議之後問政的素材，會安排參加北市府的會議，也是這樣考量。

高虹安表示，部會設定的預算、施政目標及政策，或是立法院修的法案，最後都是透過地方政府才能夠執行，比如說要推動居住正義或校園防疫，都是要地方政府跟中央配合，具體成效才不會跟原本預想落差很大。

高虹安說，對於中央政策不合理要怎麼樣監督改善，立委跟部會對話前要深刻了解，她是工程背景出身，除了看文字報告，在線上與地方政府基層團隊合作外，實地走訪市府、觀察參與會議，讓她真正能了解地方政府運作的日常及行政部門運作方式，做為立法院問政重要素材。

對於遭批評「黨政不分」，高虹安回擊，黨政不分是濫用國家資源，為了特定政黨利益，比方說公家採購進行大內宣，卻只給友好執政黨的民間團體，以及行政院小編做圖給執政黨立委政治攻防，「這才是黨政不分」，立委參與市政團隊會議並不是黨政不分，藉由充分了解地方政府如何運用預算、執行政策，對於她開議後進行監督有實質幫助，不是外界所說黨政不分的扣帽子概念。