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影／謝志偉酸BNT被郭台銘收割 費鴻泰：沒做事嘴閉緊點

聯合報 / 記者 陳筠青 黃靖雯 ／即時報導
對於駐德代表謝志偉日前以400公尺接力賽，形容台灣採購BNT疫苗情形，並酸鴻海創辦人郭台銘是在搶功勞。國民黨團總召費鴻泰則是回嗆謝志偉「月薪將近兩萬美金，做了什麼事？每天吃喝玩樂以外，就想來蹭這個、蹭那個。既然沒做事，就把嘴巴閉緊一點」。記者曾學仁／攝影
對於駐德代表謝志偉日前以400公尺接力賽，形容台灣採購BNT疫苗情形，並酸鴻海創辦人郭台銘是在搶功勞。國民黨團總召費鴻泰則是回嗆謝志偉「月薪將近兩萬美金，做了什麼事？每天吃喝玩樂以外，就想來蹭這個、蹭那個。既然沒做事，就把嘴巴閉緊一點」。記者曾學仁／攝影

由鴻海、台積電、慈濟爭取購買的1500萬劑BNT疫苗，首批93萬劑今天上午運抵桃園機場。不過駐德代表謝志偉在臉書提到，台灣政府從去年8月到今年1月向德國BNT採購疫苗，如今400公尺接力賽跑到終點，卻有人說政府無能，只有第4棒的郭台銘有功勞？前面3棒都是空氣？讓他不能接受。

國民黨團總召費鴻泰今天在記者會中則是回嗆謝志偉，費鴻泰說，「我覺得謝志偉好像看到了日本謝長廷的努力，或者是看到蕭美琴她也做了一些事，他就想來蹭。謝志偉最沒有資格，謝志偉月薪將近2萬美金，做了什麼事？我們在國內沒有感覺到他做了什麼事，每天在那邊吃喝玩樂以外，就想來蹭這個、蹭那個。我覺得，謝志偉既然沒做事，把嘴巴閉緊一點，那個不是400公尺的比賽，好不好？」

謝志偉 BNT 費鴻泰

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